L’Ajuntament de Puig-reig bonificarà els paradistes del mercat setmanal per l’afectació que van tenir durant la pandèmia i la impossibilitat de desenvolupar la seva activitat amb normalitat pel decret de l’estat d’alarma bona part del 2020 i per la impossibilitat dels veïns i veïnes de sortir al carrer.

Segons ha explicat la regidora de Comerç, Rosa Garcia, els paradistes van pagar la taxa d’ocupació de la via pública per realitzar la seva activitat durant el 2020. Després d’una reunió aquest 2022 i de la petició dels paradistes de rebre una bonificació per la situació extraordinària del 2020, el consistori obrirà una línia de subvencions per bonificar aquesta despesa i donar suport a l’activitat dels paradistes. La regidora de Comerç ha destacat que es tracta d’una acció més del pla de reactivació social que ja es va dur a terme durant el 2020 i el 2021 i que llavors no va tenir en compte el sector dels paradistes que no van poder treballar durant el període de pandèmia però que sí que van complir amb les seves responsabilitats tributàries.

Les bases de la convocatòria de la subvenció s’han aprovat durant el ple ordinari d’aquest desembre i es faran públiques en breu perquè els paradistes hi puguin optar. La partida total de la subvenció serà de prop de 4.000 euros que han de cobrir la taxa d’ocupació de via pública dels sis paradistes del mercat setmanal.

Durant el darrer ple ordinari de l’any 2022 s’ha aprovat també el conveni entre l’Ajuntament i el CQuiE per la subvenció relacionada amb l’organització de la cursa Pugoregis, així com la modificació de crèdits del romanent de tresoreria de l’exercici d’enguany. El tancament i la liquidació del pressupost es realitzarà en un ple extraordinari abans d’acabar l’any.