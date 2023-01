Berga busca vigilants de zona blava per cobrir vacants, substitucions o altres necessitats temporals de la plantilla de personal. L’empresa pública BRG Serveis ha obert el període per presentar candidatures en relació al procés selectiu per crear una borsa de treball de vigilants per a la zona blava de Berga. Les persones interessades poden presentar la sol·licitud fins al 16 de gener a les oficines de la plaça Maragall o per correu electrònic a brg@brgprogres.cat. Les bases de la convocatòria es poden consultar a brgprogres.cat/oficina/noticies.php.

D’aquesta manera, BRG Serveis es vol dotar d’un instrument de selecció de personal més estable i tenir una millor planificació de recursos humans. Les funcions principals del lloc de treball són el control de l’estacionament, amb rondes de vigilància i denúncies per infracció si cal; comprovar el bon funcionament dels parquímetres; i atendre les consultes de la ciutadania, les reclamacions o les incidències.