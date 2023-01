El primer nadó de l'any 2023 que ha nascut a l'Hospital de Berga s'ha fet esperar fins al dia 4 de gener. Ha nascut aquest dimecres a les 3.40 h de la matinada. Es diu Natura, és de Bagà, i és filla de Sergi Méndez i Marta Bel. És la primera filla que té la parella, tot i que ell ja és pare de tres nens més: el Biel, de 12 anys, i els bessons Miquel i Aleix, de 8 anys. L'arribada de la Natura, la nena de la casa, representa "una gran alegria" per a aquesta família nombrosa. Per a Marta Bel, ser mare per primera vegada "és una experiència molt bonica", ha explicat a Regió7. Es mostra contenta i feliç amb la seva filla a braços: "Estic vivint unes sensacions úniques, molt maques".

Marta Bel, de 34 anys, ha estat la primera dona que ha donat a llum a l'Hospital de Berga, amb un equip de ginecòloga, llevador i anestesista "excel·lent". Una valoració que corrobora el seu home, Sergi Méndez, de 40 anys: "Hem rebut una atenció mèdica molt bona a l'Hospital de Berga, estem molt contents,". La parella ressalta el tracte "atent i proper" dels professionals.

El part de la primera berguedana de l'any 2023 va ser molt ràpid. Marta Bel va tenir visita de control i corretges aquest dimarts al matí, després amb normalitat se'n van tornar a Bagà, i a la tarda a casa va trencar aigües. Un cop a l'hospital va començar amb contraccions cada cop més seguides i la dilatació va ser molt ràpida: "amb poques hores naixia la Natura, va anar tot molt bé". La nena va néixer amb un pes de 2,620 quilos i tant ella com la mare es troben en perfecte estat.

Marta Bel sortia de comptes el 5 de gener, però el regal de Reis ha arribat a l'avançada. Els pares i els germans coincideixen que la Natura és "el millor regal". El Biel, el Miquel i l'Aleix ja han pogut conèixer i abraçar a la seva germaneta, i segons el seu pare, Sergi Méndez, "ja tenen ganes de tenir-la a casa, estan molt contents".

De moment, encara no saben quan els donaran l'alta a l'Hospital de Berga, on aquest dijous al matí rebran la visita dels Reis Mags. Melcior, Gaspar i Baltasar arriben ja al matí a la capital berguedana per visitar les residències, els centres de dia i l'hospital. Ses Magestats accediran als equipaments per entregar obsequis i compartir una estona amb els usuaris i usuàries. "Esperarem els Reis, i tant, la Natura amb un dia de vida tindrà la visita dels Reis de l'Orient", remarca el pare.

El nom de Natura

Els pares del primer nadó berguedà han optat per un nom original. Sergi Méndez explica que li han posat Natura perquè tant a ell com a la mare de la criatura els agrada molt moure's per la natura: "fer excursions a la muntanya, banyar-nos al riu... Natura és un nom que s'adiu molt a la nostra manera de ser i de pensar. A més, ens agrada perquè és original". De fet, segons confessa el pare, si hagués estat un nen, li haurien posat de nom Riu.