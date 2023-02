El Berguedà ja disposa de sala de bingo. Grupo Valisa ha obert a Berga una sala de 875 metres quadrats i capacitat per a 100 persones. Compta amb una una zona d'apostes, espai amb màquines, ruleta de vuit posicions i zona de bingo tradicional amb taules i cadires per a 77 persones. També disposa d'un espai 'sport bar', amb una pantalla gegant per seguir esdeveniments esportius.

El Bingo Berga funciona des del passat gener al local de l'antiga discoteca Zatza, a l'entrada sud de Berga (carretera de Sant Fruitós, 71) i és el tercer que té a Catalunya la companyia Valisa, que és un referent en el sector del joc a nivell nacional. José Vall, CEO de Grupo Valisa, ha destacat que l'obertura de la sala de bingo completa l’oferta d’oci de la capital del Berguedà i, a més, genera nous llocs de treball: "El negoci genera més de quinze llocs de treball a la zona entre llocs directes i indirectes". També ha remarcat que l'empresa "compleix estrictament tots els protocols de l'adminstració, i els estàndards d'oci i protecció", així com el compromís amb el joc responsable, "perquè jugant amb responsabilitat s’aconsegueix que l’experiència sigui agradable i divertida". José Vall també s'ha referit a la formació contínua del personal: "Des del grup enfoquem la formació del personal en el joc responsable, l’atenció al client i la seguretat davant situacions de risc per poder oferir el millor servei als clients que volen gaudir de la nostra varietat d’ofertes d’oci". Per fer realitat aquest projecte a Berga, l’empresa ha invertit més de 850.000 euros, als quals s'hi sumen més de 150.000 euros en impostos directes anuals del joc i altres impostos genèrics. Grupo Valisa, que ha apostat també per tecnologia de màxim nivell per assegurar la seguretat i l'eficàcia en els controls d'accés, focalitza les seves línies de negoci en els salons de joc, casinos, bingos i màquines a l’hostaleria. Qui és Grupo Valisa? Grupo Valisa és una empresa amb seu a Terrassa. Compta amb més de 100 establiments entre salons, casinos i bingos en el conjunt de l'Estat espanyol, i està creixent internacionalment a Llatinoamèrica. Amb més de 350 professionals i 30 anys d'experiència, Valisa es posiciona com una de les empreses líders al sector del joc. Les seves línies de negoci són: explotació de salons de joc (amb oferta de màquines recreatives), casinos (àmplia varietat de jocs d’oci amb tecnologia avançada), bingos (sales d’apostes, màquines recreatives i ruleta) i màquines recreatives a l'hostaleria.