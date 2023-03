Junts per Berga, a través del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, ha presentat 10 esmenes als pressupostos de la Generalitat. Segons Ramon Caballé, regidor a l'oposició a l'Ajuntament de Berga, "són esmenes que plantegen projectes de ciutat, perquè Berga avanci. No té sentit que la Generalitat aprovi un pressupost expansiu i que a Berga li toqui poc. Estem massa acostumats a què ens toqui poc i des de Junts més enllà de fer crítica vol fer aportacions".

Una de les esmenes més destacades de Junts per Berga és la petició al Govern català que redacti i faci realitat el Museu de la Patum. És un projecte que l'equip de govern de la CUP i ERC preveu fer a l'edifici de l'Ateneu i està a l'espera de la resolució dels ajuts Next Generation, a través dels quals l'Ajuntament de Berga va demanar 3 milions d'euros. Altres esmenes lligades a l'àmbit cultural són la sol·licitud de la redacció de l'estudi i construcció d'una biblioteca amb espai de cotreball, i la redacció del projecte per a la millora de l'acústica del Teatre Municipal. Junts també demana que es faci realitat l'abastiment d'aigua al santuari de Queralt, que es millori l'eficiència energètica dels edificis públics de la capital, i que es faci un estudi per implantar una planta de valorització de residus que s'alimenti amb la producció de la fracció d'orgànica. Altres esmenes fan referència a la redacció del projecte bàsic per a la construcció d'habitatge social a Berga, a la redacció d'un estudi d'incorporació del Mercat Municipal dins de l'Àrea de Promoció Econòmica Urbana (APEU), i una altra, a la millora de la mobilitat entre el complex Berga Resort i la ciutat. En l'àmbit esportiu, Junts sol·licita l'estudi per a la instal·lació de gespa artificial al camp de futbol. Junts per Berga és conscient que costarà que les esmenes tirin endavant, després que ERC ja anunciés que tombaria totes les esmenes de Junts, però "emplacem als grups parlamentàries del pacte de pressupostos que se sumin en alguna d'aquestes esmenes", apunta Ramon Caballé.