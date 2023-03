La Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya reprèn el lliurament dels seus premis anuals, després de l'última edició de finals del 2020. Com a novetat, s'instaura la nova denominació de Premis Batec, que vol ser una picada d'ullet a l'àmbit d'actuació de la demarcació, al cor de Catalunya.

Es lliuraran tres Premis Batec: al periodista de l'any, a la trajectòria i a la millor iniciativa periodística local. També s'entregarà el Premi Plata a la persona o entitat que amb la seva accessibilitat facilita més la tasca informativa dels periodistes; i el Premi Plàtan, per a la persona o entitat que hagi oposat més resistència a les sol·licituds d'informació o s'hagi mostrat més susceptible amb les informacions aparegudes.

Una altra de les novetats destacades dels guardons és que a partir d'ara seran itinerants per la Catalunya Central i enguany se celebraran al Berguedà. L'acte d'entrega de premis, obert al públic en general, es farà el divendres 17 de març a les 7 de la tarda a la Sala Casino de Berga. La presidenta de la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes, Mar Martí, ha destacat que precisament a Berga "hi ha un nombre important de periodistes i també d'institucions que aposten per tenir un servei de comunicació de la mà de periodistes". D'aquesta manera, ha reivindicat la tasca periodística. Marc Canturri, com a vocal, ha afegit que "a la Demarcació Catalunya Central del Col·legi el periodisme batega i té vida pròpia, i al Berguedà també".

Els Premis Batec compten amb el suport de l'Ajuntament de Berga i el Consell Comarcal del Berguedà, i tant l'alcalde, Ivan Sànchez, com el president del Consell, Josep Lara, han mostrat la satisfacció perquè l'acte dels premis es facin a Berga. Per a Ivan Sànchez, "és un privilegi i una sort acollir aquests premis, i hem d'aplaudir que per primer cop surtin de Manresa i arribin a d'altres capitals de comarca de la Catalunya Central com és Berga". Josep Lara ha aplaudit gales com la dels Premis Batec, per reconèixer la feina dels periodistes, i també ha comentat que "La relació entre periodistes i polítics, que a vegades és delicada, però moltes administracions intentem fer bé la feina i és important posar-ho de manifest".

Manel Alías, Premi Periodista de l’Any

El periodista Manel Alías (Berga, 1977), ex corresponsal de TV3 i Catalunya Ràdio a Rússia, serà guardonat amb el Premi Periodista de l’Any per la seva cobertura de la invasió russa a Ucraïna, que darrerament ja li ha valgut també el reconeixement en altres premis del sector de la comunicació.

En l'acte del divendres 17, Manel Alías conversarà amb el degà del Col·legi de Periodistes, Joan Maria Morros.

Pilar Goñi, Premi Trajectòria

El Premi Trajectòria és per a la periodista manresana Pilar Goñi. Compta amb una experiència de 45 anys a Ràdio Manresa i des de l’any 1995 és gerent del Grup Taelus Comunicació, que té presència a les comarques d’Osona, Bages, Anoia, Berguedà i Solsonès.

B-Comunicació, Premi a la iniciativa periodística local

El Premi a la iniciativa periodística local, que es convoca per primer cop, se l'emporta l’agència berguedana B-Comunicació, nascuda de l’emprenedoria dels periodistes Dolors Clotet, Dani Perona i Oriol Trasserra, amb la voluntat d’ajudar a millorar la comunicació d’institucions, empreses i personalitats.

Premis Plata i Plàtan

Quedaran per revelar els guardonats amb els Premis Plata i Plàtan, els noms dels quals es donaran a conèixer el mateix divendres 17 de març.

Valor social

Els Premis Batec han iniciat aquest any una col·laboració amb entitats socials del territori per encarregar el disseny i la confecció dels guardons. Enguany són obra dels usuaris de la Fundació Privada Horitzó del Berguedà, una entitat social, compromesa amb les persones, el seu entorn, la cultura i el medi ambient, però sobretot amb el suport laboral per a l’assoliment d’una bona salut mental, segons ha remarcat Eva Sànchez, directora del Grup Horitzó, que ha agraït la confiança del Col·legi de Periodistes amb la Fundació Horitzó amb l'encàrrec dels premis.

Els premiats s'enduran uns uns cors fets de fusta, que és un dels materials que es treballen amb la talladora làser de la Fundació Horitzó. "Aquesta feina que fan persones amb problemes de salut mental és una de les línies que volem potenciar", ha dit Anna Mosoll, coordinadora de la Fundació Horitzó. A part de la fusta, també treballen amb cartró, metacrilat, conglomerat i roba: "Això ens permet fer encàrrecs personalitzats. I a més, ara incorporarem la serigrafia, una tècnia d'impressió en tèxtil".