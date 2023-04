Els pressupostos participatius 2023 de l’Ajuntament d’Avià tenen 13 propostes que els veïns poden votar telemàticament a partir d'aquest dilluns i presencialment a partir del 2 de maig. D'aquesta manera, s’obre el procés per decidir en què es destinen els 70.000 euros que el consistori destina anualment les propostes veïnals.

Les propostes finalistes arriben a la votació final després d’un filtratge tècnic per escollir les més adients. L’Ajuntament d’Avià vol agrair la participació dels ciutadans alhora de presentar les propostes i la regidora de Participació Ciutadana, Montse Casellas, es mostra molt satisfeta amb les aportacions: "Un any més hem d’agrair la participació ciutadana en els pressupostos participatius, ja que les propostes han estat molt interessants i de ben segur ajudaran a millorar el poble d’Avià. Ara, convidem a tothom a participar en les votacions".

Entre les propostes que els avianesos poden votar hi ha la millora de l’enllumenat de l’aparcament de la plaça de l’Ateneu, cartells amb informació sobre la flora i fauna al Parc del Tossal, renovar el pati de l’escola Santa Maria d’Avià, una estació meteorològica, un cartell sobre la violència de gènere o canviar els focus de la sala de l’Ateneu, entre d'altres (vegeu desglossat amb totes les 13 propostes i la valoració econòmica aproximada).

Votacions

Del 17 al 30 d’abril s’obre el període per votar online a través de l’aplicació mòbil de l’Ajuntament d’Avià. Per a totes aquelles persones que no els sigui possible votar a través de l’aplicació mòbil, del 2 al 5 de maig s’obrirà el període per poder votar presencialment a les oficines de l’Ajuntament d’Avià. L’horari habilitat per fer-ho serà de les 8 del matí a les 3 de latarda.