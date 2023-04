L'alcaldable d'ERC a Berga, Moisès Masanas, ha presentat els 19 noms que l'acompanyaran a la llista electoral. Com a número 2 torna una cara coneguda a Berga, Ermínia Altarriba, que va ser la cap de llista del partit republicà el 2015 i va deixar l'acta de regidora a l'Ajuntament de Berga el 2018. Des de llavors s'havia mantingut al marge de la política local, no va formar part de la llista d'ERC el 2019. El seu lloc el va ocupar Ramon Camps, que va ser l'alcaldable el 2019. Ara fa quatre anys, ERC va aconseguir dos regidors, i tots dos, Ramon Camps i Dolors Tous repeteixen a la llista de Moisès Masanas (ella va al número 4 i ell al número 7).

El número 3 de la llista d'ERC a Berga l'ocuparà Marc Pons, president d'ERC a Berga. I el número 5, Adam Majó, director general per a la Promoció i Defensa dels Drets Humans. Del 2007 al 2015 va ser regidor a l'Ajuntament de Manresa per la CUP i conseller comarcal del Bages.

L'experiència en la política local té pes en els noms que ocupen els primers llocs de les llistes. Segons Moisès Masanas, "hem volgut combinar experiència i joventut". Altres noms són: Liliana Cedeño (al número 6), Mònica Duran, Federic Tarragó, Pilar Martinez, Marc Olònia, Àngels Solà, Jordi Parera, Gloria Maria Fuster, Gabriel Noguera, la diputada Alba Camps, l'exregidor i exalcalde Josep Xoy, Pilar Carreras i Joan Ramon Bella.

Moisès Masanas, tot i reconèixer que la política local és complicada i desagraïda, i fer una llista no és fàcil, s'ha mostrat molt satisfet de la seva candidatura per al 28 de maig: "Som persones que podem fer una bona feina per a la ciutat, podem governar-la de manera que doni fruits des del minut 1. Ens hi posem amb moltes ganes molta empenta".

Moisès Masanas, actual alcalde de Saldes, està convençut que el bagatge com a l'alcaldia li ha de servir: "Saldes és un poble molt petit i Berga és més gran, això vol dir que la magnitud de l'equip és diferent, dels pressupostos també... però al cap i a la fi la llei de política local és la mateixa per a un ajuntament petit o per ajuntament gran".