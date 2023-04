La festa de Sant Marc a Queralt atraurà dimarts, 25 d’abril, nombrosos berguedans que pujaran al santuari per renovar el vot de poble. La tradició es remunta a l’any 1687, quan el Principat de Catalunya vivia una plaga de llagostes. A Berga, els veïns i veïnes van recórrer a la Mare de Déu de Queralt i la van baixar en processó per demanar-li ajuda i protecció. La ciutat es va lliurar de la plaga de llagostes i el poble va atribuir l’alliberament a la intercessió de la Mare de Déu de Queralt. En agraïment, la població va prometre pujar al santuari cada any, el dia de Sant Marc, i així es continua fent com a costum popular.

Missa i xocolatada popular La festa de Sant Marc començarà a les 8.45 h amb la trobada a les Tres Creus per completar l’últim tram del camí al santuari de Queralt en comitiva. Tot seguit, se celebrarà la missa i després, a la plaça del santuari, es farà el repartiment de coca i xocolata desfeta entre els assistents. Aquest any es repartiran 500 coques i s’utilitzaran 70 quilos de cacau en pols per elaborar la xocolata. Xocolaters i xocolateres d’honor La festa comptarà amb diferents xocolaters i xocolateres d’honor que s’encarregaran de repartir la coca i la xocolata. Enguany són August Lebourgeois Gómez-Caro, conserge de l’Escola Municipal de Música de Berga (1988-1991) i, posteriorment, conserge de l’Escola Sant Joan (1993-2022); una representació de persones de la Fundació La Llar; i Roger Cortina Farràs i Esteve Orriols Bascompte, col·laboradors de la parròquia de Berga i el santuari de Queralt. Concert de Lildami Lildami protagonitzarà el concert jove de Sant Marc organitzat per l’àrea de Joventut. El concert es farà aquest dissabte, 22 d’abril, al Teatre Municipal de Berga, a les 21.30 h. Qui no tingui entrada anticipada, se'n podran adquirir a la taquilla del teatre, una hora abans de l’inici de l’espectacle per un preu de 18 euros (entrada general) i 15 euros. (persones fins a 18 anys).