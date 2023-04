ERC i Junts presenten menys llistes electorals que fa quatre anys al Berguedà. ERC passa de 25 a 21 candidatures. I Junts de 18 a 15. Estan lluny de tenir de tenir representació als 31 municipis de la comarca. El PSC per la seva banda, guanya presència i augmenta les llistes més del doble passant de les 8 que va presentar el 2019 a les 20 d'aquestes eleccions municipals del 2023. La CUP presenta llista a 3 municipis.

21 llistes d'ERC

ERC presenta 21 llistes electorals al Berguedà, quatre menys que el 2019, quan els republicans es van presentar a 25 dels 31 pobles de la comarca, i van obtenir tretze alcaldies. Aquest dilluns a la mitjanit es tanca el termini per presentar candidatures i ERC al Berguedà n'ha presentat a Avià, Bagà, Berga, Capolat, Castellar de n’Hug, Castellar del Riu, Cercs, Fígols, Gisclareny, Gósol, Montclar, Montmajor, Olvan, La Pobla de Lillet, Puig-reig, la Quar, La Nou de Berguedà, Saldes, Sant Julià de Cerdanyola, Sagàs, Vilada.

ERC no ha aconseguit presentar candidatura a Gironella. L'encapçalava Albert Xoy i ell ja va anunciar la decisió de no tornar-se a presentar, fet que ha dificultat fer llista. Ho ha explicat a Regió7 el secretari d’organització del partit al Berguedà, Josep Campos Pipo, que ha dit que un dels reptes serà "recuperar la llista d'ERC a Gironella per a les properes municipals, el 2027".

ERC no es presenta tampoc a Casserres, on fins ara hi governa. La decisió de l'alcalde, Josep Colillas, de no optar a revalidar l'alcaldia ha fet que el seu número dos a les eleccions de fa quatre anys, Eduard Subirana, ara es presenti per la CUP (anava com a independent a la llista d'ERC, que és l'única que va concórrer a les eleccions del 2019 a Casserres).

ERC també té actualment l'alcaldia de l'Espunyola, però l'alcalde, Albert Altarriba, encapçalarà una llista independent i els republicans no tindran representació en aquest municipi.

Respecte el 2019, ERC tampoc no fa llista a Borredà, Sant Jaume de Frontanyà i Vallcebre, però en canvi, en presenta a La Nou de Berguedà i Sagàs.

15 llistes de Junts

Junts presenta 15 llistes al Berguedà, tres menys que a les municipals del 2019, que en tenia 18 i va obtenir deu alcaldies. Enguany, Junts tindrà candidatures a Berga, Castell de l'Areny, Casserres, Castellar de n'Hug, Castellar del Riu, Cercs, Fígols, Gósol, Guardiola de Berguedà, Montmajor, La Pobla de Lillet, Puig-reig, Santa Maria de Merlès, Vallcebre i Viver i Serrateix. Aquestes són les llistes que té tancades fins aquest dilluns a la tarda, amb la possibilitat de sumar-ne una més abans de la mitjanit (termini màxim), segons ha dit la presidenta de Junts al Berguedà, Montserrat Ribera.

La pèrdua més destacada de Junts és Gironella, on fa quatre anys l'alcalde, David Font, es va presentar amb aquest partit i aquest any ho farà amb una llista independent, com a militant del PDeCAT. Sense David Font, Junts no ha aconseguit fer llista a Gironella.

Junts no es presenta a Gironella com fins ara i tampoc no ho fa a l'Espunyola, La Nou de Berguedà i Vilada. En canvi, a diferència del 2019, Junts ha fet llista a a Casserres, amb Anna Sànchez al capdavant, presidenta de l'Associació de Comerciants del poble.

20 llistes del PSC

El PSC, a diferència de Junts i ERC, ha augmentat més del doble el nombre de llistes. El 2019 es va presentar a 8 poblacions i enguany ho fa a 20 pobles del Berguedà: Bagà, Berga, Borredà, Capolat, Castell de l’Areny, Castellar de n’Hug, Castellar del Riu, Fígols, Gironella, Gisclareny, Gósol, Montclar, La Nou de Berguedà, La Quar, Sagàs, Sant Jaume de Frontanyà, Sant Julià de Cerdanyola, Sant Maria de Merlès, Vilada i Viver i Serrateix.

Fa quatre anys els socialistes van aconseguir una alcaldia, la de SantJaume de Frontanyà, i representació a les poblacions de Bagà, Berga i Vilada. Aquest 2023, "després de superar anys de pressions i tensions, en contra nostra i del partit, de mica en mica anem retornant a espais que havien estat nostres. Sigui amb llistes de partit o amb candidatures que reben el suport del PSC, tornem a Borredà, Gironella, Viver i Serrateix, i ens presentem en alguns pobles molt petits", ha comentat el màxim responsable del partit a la comarca, Abel Garcia.

3 llistes de la CUP

La CUP presenta llista a 3 poblacions del Berguedà. Repeteix a Berga, i a Olvan i s'estrena a Casserres. Segons fonts de la CUP, l'objectiu el partit que governa a l'Ajuntament de Berga i d'Olvan és revalidar les alcaldies amb els alcaldes Ivan Sànchez i Sebastià Prat, respectivament, i aconseguir la de Casserres, amb el regidor Eduard Subirana al capdavant. Va ser el número dos de l'actual alcalde Josep Colillas (ERC) i ara es presenta per la CUP, amb les sigles d'Amunt Casserres - Alternativa Municipalista (aquest és el paraigües per poder sumar als òrgans municipals).

A les municipals del 2019, la CUP va presentar quatre llistes al Berguedà: Berga i Olvan, on van obtenir l'alcaldia; i Borredà i Sant Jaume de Frontanyà, que enguany no tindran candidatura cupaire.