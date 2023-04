El proper imecres es publicaran les candidatures que es presenten a cada municipi per a les eleccions del 28 de maig i en aquestes últimes hores es va tancant les peces per al proper mapa polític. Al Berguedà, una d'aquestes peces serà la que conformin els grup independents. Algunes són formacions que en principi parteixen amb l'etiqueta de guanyadors, com a Avià, l'Espunyola i Gironella. I d'altres han tret el nas a la lluita electoral amb força, com és el cas de la candidatura que encapçala Judit Vinyes a Berga, que ha recollit més d'un miler d'avals individuals per poder-se presentar com a agrupació d'electors. Però els protagonistes d'aquests fenòmens locals estan disposats a caminar plegats per fer grup al Consell Comarcal del Berguedà, i aquí sí també poden tenir un paper determinant.

L'aparició d'un grup d'independents al Consell ja va ser un fenomen el 2019. L'heterogeneïtat de procedències complica el funcionament, però ara apareixen nous lideratges. En el nou escenari hi juga un paper clau David Font, l'alcalde de Gironella, un dels polítics amb més projecció de la comarca tot i haver quedat embarrancat en el projecte nacional (i conflicte) entre Junts i el PDeCAT. D'ell, millitant del PDeCAT, hauria estat la idea de lligar una maionesa de diverses formacions independents. A hores d'ara, en aquest grup hi hauria llistes de l'Espunyola, Bagà, Avià, Berga i Gironella, com a mínim, segons ha pogut saber Regió7. Aquest grup té a l'abast poder ser més potent, perquè als que ja hi eren, alguns referents a la seva població com és el cas de Patrocini Canal d'Avià, s'hi sumen Berga Grup Independent de Judit Vinyes (Berga) i la llista que encapçala David Font a Gironella, que encara no ha donat a conèixer el nom que tindrà. Les agrupacions independents consta que en els darrers dies han estat fent gestions davant la junta electoral per presentar l'oportuna documentació que els avali com a grup al Consell. I si fan el consegüent escrit de voluntat d'anar junts i ningú de la resta de formacions hi posa pegues aquesta podria ser un dels grups grans a l'ens comarcal. Polítics consultats de la comarca assenyalen que la presència unida de les llistes independents de Berga, Gironella, Avià i Bagà, principalment, podrien donar un pes important al Consell. Bona part d'aquest moviment berguedà respon a un cert cansament del funcionament dels partits polítics de tota la vida i de la picabaralla política entre Junts x Cat i PDeCAT a nivell de país que afecta de ple llistes com la de David Font a Gironella. És un polític militant del PDeCAT, formació amb la que va tenir càrrecs de responsabilitat nacional, un alcalde de Junts ara fa 4 anys, que s'ha trobat incòmode continuant amb uns o amb uns altres i que hauria decidit presentar-se com a independent. Aquesta unitat entre independents pot tenir sentit per formar el Consell Comarcal, però, en canvi, els vots d'aquestes formacions per tenir el diputat del Berguedà a la Diputació de Barcelona se'l podrien tornar a disputar entre Junts i ERC. La diputada provincial en aquests moments és d'ERC (Mireia Besora, Capolat), mentre que fa 8 anys va ser de l'òrbita convergent (Jesús Calderer, Cercs). David Font ha dit a Regió7 que no vol explicar quina és la seva opció fins a començament de la setmana que ve, quan amb les llistes ja tancades anunciï què ha triat. Només ha assegurat que a hores d'ara la decisió ja està presa. David Font i Simon va accedir a l’alcaldia l’any 2010 a través d’un pacte de govern entre ERC i CiU pel mandat 2007-2011 que preveia que els convergents tinguessin l’alcaldia el darrer any. El 2011, Font va guanyar els comicis com a alcaldable de CiU, i va repetir candidatura a les eleccions del 2015 aconseguint majoria absoluta amb 8 dels 11 regidors del consistori. A les últimes eleccions, el 2019, David Font es va presentar per Junts per Gironella i va tornar a guanyar per una àmplia majoria, amb 9 regidors. Ara, el repte és revalidar l'alcaldia amb el màxim nombre de regidors.