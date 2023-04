Berga ha renovat el vot de poble aquest dimarts, dia de Sant Marc. Com cada 25 d’abril, nombrosos berguedans han pujat a Queralt per participar de la missa i esmorzar coca i xocolata desfeta.

Un cop acabada la missa, s’ha fet l’entrega de davantals commemoratius als xocolaters i xocolateres d’honor d’enguany, que han estat August Lebourgeois Gómez-Caro (conserge de l’Escola Municipal de Música de Berga i, posteriorment, conserge de l’Escola Sant Joan), Marina Morral, Carme Ribera, Cecília Camprubí (usuàries i presidenta de la Fundació la Llar), Roger Cortina i Esteve Orriols (col·laboradors de la parròquia de Berga i el santuari de Queralt).

Després, els assistents han pogut esmorzar a la plaça del santuari amb coca i xocolata desfeta. S'han repartit 500 coques i 225 litres de xocolata, que ha elaborat per la brigada municipal.

La tradició de pujar a Queralt per Sant Marc es remunta a l’any 1687, quan el Principat de Catalunya vivia una plaga de llagostes. A Berga, els veïns i veïnes van recórrer a la Mare de Déu de Queralt i la van baixar en processó per demanar-li ajuda i protecció. La ciutat es va lliurar de la plaga de llagostes i el poble va atribuir l’alliberament a la intercessió de la Mare de Déu de Queralt. En agraïment, la població va prometre pujar al santuari cada any, el dia de Sant Marc, i així es continua fent com a costum popular.