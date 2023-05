Puig-reig tindrà alcaldessa per primera vegada

Puig-reig tindrà per primera vegada una dona al capdavant de l'Ajuntament. Elisabet Teixidor o Eva Serra. Una d'elles serà la primera alcaldessa de la història del municipi. Són les caps de llista dels dos únics partits que es presenten a Puig-reig per a les eleccions municipals del 28 de maig. Elisabet Teixidor és l'alcaldable d'ERC. I Eva Serra, d'Avancem Junts.

Elisabet Teixidor, de 41 anys, pren el relleu a l'alcalde, Josep Maria Altarriba, que va encapçalar la llista d'ERC el 2015 i el 2019. Després de quatre anys a l'Ajuntament, com a regidora d'Educació, Medi Ambient i Sostenibilitat, Recursos Humans i Turisme, ha fet el pas d'acceptar la proposta d'Esquerra Republicana a Puig-reig i ser la candidata a l'alcaldia. La confiança del seu equip i el suport de la seva família van ser decisius: "Si no hagués trobat l'acceptació de la meva família més directa m'hagués costat molt fer el pas, per molt que m'hagués motivat el projecte", explica Elisabet Teixidor. Recorda que va entomar el repte amb il·lusió i dubtes a parts iguals, i un cop presa la decisió va anar resolent dubtes i guanyant confiança, il·lusió i motivació.

Eva Serra, de 55 anys, agafa el relleu a Araceli Esquerra, que va ser l'alcaldable de Junts per Catalunya a Puig-reig ara fa quatre anys. Van ser unes eleccions molt frec a frec entre ERC i Junts. Josep Maria Altarriba es va imposar per 205 vots, ja que ERC en va aconseguir 1.175 i Junts 970. Amb aquests resultats, els republicans han governat amb sis regidors i Junts per Catalunya ha tingut cinc regidors a l'oposició. Una d'aquestes regidores és Eva Serra, que ocupa una cadira a l'oposició des de fa vuit anys. "I abans del 2015 havia ocupat últimes posicions de la llista electoral, ja que la política forma part del meu ADN", remarca.

Tant Elisabet Teixidor com Eva Serra arriben a la cursa electoral animades, motivades i amb ganes de sortir a guanyar. A cap de les dues no els falta il·lusió, motivació, força i capacitat per governar. Companyes al consistori aquest darrer mandat, són rivals polítiques però afronten el matx amb molta esportivitat: "Es pot guanyar o es pot perdre, la qüestió és jugar net", coincideixen a destacar. Són de fer política en positiu i constructiva. I entre elles hi ha bona entesa: "Tot i que a nivell polític no sempre veurem les coses de la mateixa manera, i de fet les divergències son bones i sanes si hi ha respecte, a nivell personal connectem molt bé", apunta Eva Serra. I afegeix: "Som dones amb sensibilitats semblants i que treballem en sectors similars, i això crea sinèrgies".

Elisabet Teixidor és professora a l'institut Lacetània de Manresa; i Eva Serra és pedagoga i treballa a la Fundació IDFO a Manresa, un centre que gestiona programes de formació i d'ocupació. La que surti alcaldessa de Puig-reig, demanarà una excedència a la feina i tindrà dedicació exclusiva a l'Ajuntament. Se centrarà en treballar pel seu poble, per Puig-reig, perquè la gent hi visqui bé, tingui oportunitats, bons serveis, bons equipaments i bona oferta festiva i cultural. Guanyi qui guanyi, prioritzarà unes o altres accions, amb empenta, entusiasme i ganes de treballar amb "un equip potent al costat". Totes dues han lloat a l'equip que les acompanya en aquest projecte.

Se senten orgulloses de ser alcaldables dones. Ja fa dies que tant a l'Elisabet Teixidor com a l'Eva Serra les paren per Puig-reig per donar-los ànims, per dir-los que són valentes, i per exclamar que Puig-reig tindrà una alcaldessa. El poble ho veu de bon ull. Les dones cada cop tenen més presència en la política i destaquen en càrrecs polítics, "i esperem que no haguem de demostrar més que un home que som capaces de governar", apunta Elisabet Teixidor. I Eva Serra deixa clar que encapçalen llistes polítiques "perquè han cregut en nosaltres com a persones. En aquest cas som dones i això és positiu perquè els joves visualitzin amb tota naturalitat la presència de la dona al capdavant de la política i de d'altres àmbits i professions".

L'Elisabet Teixidor alcaldessa o l'Eva Serra alcaldessa compaginaran la seva tasca a l'alcaldia de Puig-reig amb la seva vida familiar. Asseguren que "amb els rols compartits, és compatible". Elisabet Teixidor està casada i és mare d'un noi de 12 anys i d'una nena de 10. Eva Serra està casada i té un fill de 25 anys. Totes dues tenen clar que ser alcaldessa representarà renúncies personals i familiars: "renunciarem a moltes coses per a un projecte que ens il·lusiona i que val la pena", coincideixen a destacar.

Comença el compte enrere per al 28 de maig i per a Elisabet Teixidor i per a Eva Serra són dies intensos. Reunions amb el grup o trobades amb entitats, associacions i col·lectius omplen bona part de la seva agenda, però ho fan de gust i ho qualifiquen d'"interessant i gratificant". Són candidates que gaudeixen fent política municipal.