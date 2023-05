La renovació del patí d’educació infantil de l’Escola Santa Maria és la proposta més votada als pressupostos participatius 2023 de l’Ajuntament d’Avià. La proposta ha rebut 83 vots, en un procés en qual hi han pres part 137 veïns.

L’Ajuntament ha mostrat la seva satisfacció per la resposta dels veïns en la que ha estat la sisena edició dels Pressupostos Participatius. Així, després de la millora del patí de l’escola, la segona proposta més votada ha estat la renovació del parc infantil del Tossal, amb 69 vots; i la tercera la proposta de pintar l’escola bressol i canviar els mobles d’una aula, amb 57 vots. Ara l’Ajuntament d’Avià destinarà una partida de 70.000 euros als diferents projectes i en reservarà 7.000 per a projectes de caire infantil, el procés dels quals ha recollit 108 participacions. En aquest procés, en primera posició hi ha quedat la proposta d’arreglar les grades del camp de futbol, amb 135 punts, i en la segona reposar la xarxa del camp de voleibol de l’escola.