La jove Sara Prat, de només 16 anys, s'ha estrenat com a tabalera de la Patum de Lluïment d'aquest dijous al migdia.

És la filla del tabaler habitual, Xavi Prat, que li ha volgut fer una sorpresa. Ella l'ha rebut amb molta emoció: "N'ho m'ho esperava! He acompanyat el meu pare, com sempre, a la Patum de Lluïment, i un cop hem arribat a l'Ajuntament de Berga m'ha dit que em vestia i feia jo de tabalera". No era la primera vegada que es vestia de tabalera i tocava el tabal a la Patum, però sí a la de Lluïment.

Des del balcó del tabal, just abans de començar a repicar per donar el tret de sortida a la Patum de Lluïment Sara Prat expressava els sentiments: "Estic molt emocionada i ho visc amb molta alegria i també una mica nerviosa perquè no saps mai si els salts sortiran bé". El so del tabal acompanya els salts de maces, de guites i els tirabols.

Sara Prat ha fet de tabalera sota la mirada del seu pare, il·lusionat de veure la seva filla fent la tasca que habitualment fa ell: "He volgut que avui es vestís ella, ja ho tenia pensat però era una sorpresa. Ella ha estat molt contenta i jo també, ho fa molt bé".

Sara Prat ha admès que d'aquí a uns anys li agradaria acabar sent la tabalera oficial de la festa, "ja seria hora que ho fos una dona", ha dit.