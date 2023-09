El projecte de l'estació d'autobusos de Berga està encallat. En els últims mesos no s'ha avançat i la promesa que el conseller de Territori, Juli Fernàndez, va fer fa mig any a Berga no s'ha complert, ja que encara no s'ha fet l'aprovació del projecte per poder licitar les obres de l'estació a la part sud de la Rasa dels Molins.

Amb el projecte redactat, la Generalitat l'ha d'aprovar, rebre i respondre al·legacions si és el cas, fer l'aprovació definitiva, licitar l'obra i executar-la. El gruix de la feina és del Govern Català, però l'Ajuntament de Berga ha de cedir els terrenys on s'haurà de construir la futura estació. Una cessió que s'haurà d'aprovar per ple amb una majoria que actualment no té el govern de la CUP i ERC. Conscients que necessiten el suport de com a mínim un dels grups a l'oposició (Junts, PSC o Berga Grup Independent), l'equip de govern es marca com a prioritat buscar consens en les properes setmanes.

De moment, han anunciat la voluntat de fer pressió a la Generalitat per reclamar el vial fins a la C-16. Es tractaria d'obrir un carrer des de la futura estació del sud de la Rasa dels Molins fins a l'Eix del Llobregat, que permetria l'accés directe dels autobusos. Aquesta és la condició que sempre ha defensat Junts per dir que si a la ubicació de la Rasa dels Molins.

La CUP i ERC esperen comptar amb el suport de Junts per anar a reclamar a la Generalitat el vial. Fins ara, respectaven el no de la Generalitat, però ara volen tornar a reivindicar el vial, segons ha dit el regidor d'Urbanisme, Aleix Serra, "ja havíem demanat acompanyar el projecte de millors accessos, però no ens n'havíem sortit. Pensem que com més grups pressionem, més força podrem fer".

Saben, això sí, que el cost del no vial és un handicap. "El projecte que hi ha redactat té una inversió de 4,4 milions d'euros, un cost que amb el nou vial augmentaria considerablement i d'entrada la Generalitat no estava disposada a fer gaire més inversió extra", ha dit Serra.

L'alcalde, Ivan Sànchez, ha insistit en la importància de fer front comú: "Com més siguem a reivindicar el vial a la Generalitat més pes tindrem per reclamar una gran solució per a l'entrada i sortida dels busos. La CUP, ERC i Junts estic segur que hi serem i també penso que el PSC i BeGI -partidaris de fer-la a la Font del Ros- s'hi podrien sumar perquè tot i no veure bé l'estació a la Rasa dels Molins, amb el vial podrien canviar d'opinió".

El govern de Berga no contempla cap més opció que no sigui la Rasa dels Molins per a construir-hi la futura estació de busos. Segons Aleix Serra, "el projecte que ara tenim sobre la taula donarà el servei que ha de donar, el què hem de fer és que sigui una realitat, si pot acabar havent-hi el vial perfecte, però sinó també caldrà desencallar-ho al més aviat possible, fent les modificacions de planejament que calgui a la zona per adaptar-les a l'estació".

Aleix Serra ha afegit que "el projecte urbanísticament és viable i hem de mirar que tot el procés sigui impecable, tenint en compte que és un projecte que té oposició veïnal". En aquest sentit, l'alcalde pensa que "si es pogués fer el vial sud, molta d'aquesta gent que hi està en contra acceptaria l'estació a la part sud de la Rasa del Molins".