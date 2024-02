La posada en marxa del nou servei d’urgències de l’Hospital de Berga, aquest dijous, ve acompanyada de canvis en els espais d’estacionament de vehicles al voltant del recinte de l’hospital. Les novetats més destacades són la reobertura d’un ampli espai d’aparcament gratuït i la regulació de l’estacionament al vial d’accés a urgències mitjançant zona blava.

Més d’un centenar de noves places d’aparcament gratuït

Diumenge passat es va reobrir l’espai d’aparcament gratuït de terra situat al carrer de Quim Serra, un terreny que implica la recuperació de més d’un centenar de places gratuïtes i molt properes a l’hospital, gràcies al lloguer que ha formalitzat l’Ajuntament de Berga amb la propietat per un import de 9.540 euros anuals. Aquest nou espai d’aparcament s’afegeix a les més de 40 places gratuïtes que l’abril de 2022 es van habilitar a la carretera de Ribes i juntes formen una gran bossa d’aparcament gratuït a l’est i al sud de l’hospital.

Aparcament en zona blava al vial d’accés a urgències

L’aparcament serà regulat en règim de zona blava al vial d’accés al nou servei d’urgències de l’hospital, al nord del recinte, per garantir la rotació de vehicles i afavorir la disponibilitat d’aparcament. Es tracta de 39 noves places amb aparcament regulat de 9 a 20 h, de dilluns a dissabte. Aquestes places en zona blava s’afegeixen a les 38 que hi ha a la part inferior de l’hospital, prop de les antigues urgències i de l’entrada sud a l’edifici, i a les 46 places de l’aparcament de llarga durada (amb tarifa reduïda), que es manté al mateix indret i amb les mateixes condicions que fins ara.

Espai per a estacionaments de curta durada

Al final del vial d’accés al nou servei d’urgències, l’estacionalment queda totalment prohibit per facilitar el gir dels vehicles i les maniobres de les ambulàncies. D’altra banda, davant de la porta d’entrada a urgències s’ha habilitat i senyalitzat un espai on es permeten fer estacionaments gratuïts breus, de 10 minuts com a màxim, per acompanyar pacients a les urgències abans d’anar a aparcar el vehicle.

Control de l’estacionament irregular

La recuperació de l’aparcament de terra i l’espai gratuït de la carretera de Ribes, juntament amb la resta d’espais d’aparcament regulat al recinte de l’hospital, sumen unes 300 places d’aparcament a l’entorn immediat del recinte hospitalari. Un cop reforçada l’oferta d’aparcament, l’ajuntament intensificarà la vigilància policial per evitar la presència de vehicles estacionats en espais no permesos, com ara els vorals de la carretera de Ribes o les voreres de l’accés a les noves urgències, amb l’objectiu de millorar la seguretat de vianants i conductors.

Finalització de les obres al vial d’accés a les noves urgències

La setmana passada van quedar enllestides el gruix de les obres d’adequació del vial d’accés que s’han allargat dos mesos i tenien com a objectiu facilitar l’accés dels vehicles mitjançant:

L’enderroc de la illeta central al cul-de-sac del vial, just davant de la nova entrada al servei d’urgències, i l’establiment d’una plataforma única d’asfalt, per facilitar l’accés i el gir de vehicles particulars i ambulàncies.

El retall del talús a la corba més propera a les noves urgències, per millorar la visibilitat i facilitar el gir, així com la col·locació d’una malla de protecció per evitar despreniments.

L’ampliació de la calçada a l’inici del vial, sortint de la rotonda de la carretera C-1411z, per facilitar l’accés dels vehicles, especialment de les ambulàncies.

Les obres també faciliten l’accés a peu, ja que s’han arranjat voreres, adaptat i senyalitzat passos de vianants i substituït les lluminàries dels fanals. A banda, s’està construint una nova escala per completar la connexió entre l’aparcament en zona blava de tarifa reduïda i el nou accés a urgències. Es preveu que quedin enllestides en les pròximes setmanes.

Les obres es van adjudicar a l’empresa Asfaltos Barcino per un import de 203.461,50 euros, finançats a través dels recursos propis de l’Ajuntament de Berga (poc més de 128.000 euros) i pel Consell Comarcal del Berguedà (75.000 euros), a través d’una subvenció de la Diputació de Barcelona.