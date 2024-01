Dijous entren en serveis les noves urgències de l'Hospital de Berga, un espai més gran, que guanya, sobretot, en capacitat d'atenció immediata, i, un cop resolt l'accés, també amb la mobilitat dels pacients, amb un accés directe per l'ambulància, un altre pels que hi acudeixin directament i una tercera porta de connexió amb l'hospital. Es tracta d'un espai de 800 metres (més del doble de l'espai actual) i una inversió de 3,7 milions d’euros que ha afrontat el Servei Català de la Salut, titular del centre. Aquest dilluns, el conseller de Salut, Manel Balcells, ha estat l'encarregat de descobrir la placa de la inauguració. Les noves urgències també suposaran un canvi pel que fa al treball: ho faran, conjuntament, professionals de l'atenció primària, que pertanyen a l'Institut Català de la Salut (ICS), amb els metges i infermeres de l'Hospital i serà un centre únic a Berga d'atenció de les urgències. També s'ubica al costat de les urgències els professionals del SEM, que tindran una zona de descans i higiene personal.

Tot plegat, prop de 800 metres quadrats que permeten augmentar el nombre de boxs i llits d’observació, amb la possibilitat de diferenciar espais per a pacients crítics, salut mental, espais de radiologia, boxs polivalents i punts de treball per a professionals. També hi ha hagut una millora en els espais d’espera i els punts d’atenció d’admissions. Estan situades a la quarta planta, però s'ha fet l'accés en vehicle fins aquest punt i per accedir-hi a peu de manera més directa falta acabar una escala.

El conseller de Salut, Manel Balcells que ja va visitar el centre a l’inici de les obres, ha inaugurat aquesta tarda de dilluns les noves instal·lacions. Balcells considera que l'obra suposa una millora clara per a usuaris i professionals. El conseller ha assenyalat que el Departament de Salut fa una aposta decidida per dotar dels espais i l’equipament tecnològic que “han de permetre als professionals donar una assistència de qualitat i altament resolutiva. La ciutadania ha de saber que davant un problema urgent de salut, l’hospital amb els professionals d’atenció primària i del mateix hospital, rebrà l’assistència que necessiti per a la seva patologia. Ens permet treballar amb un model d’atenció que situa al ciutadà al centre de l’assistència”.

La gerent de l’Hospital de Berga, Antònia Baraldés, ha demanat al conseller, en la seva intervenció, que les noves urgències no siguin un punt i final, sinó un punt i seguit, perquè considera que la desinversió que ha patit l'equipament en els últims anys l'havia deixat obsolet en molts aspectes i, en alguns punts, fins i tot situat fora de la llei. Balcells ha assegurat a Baraldés que seria el punt i seguit i ha recordat que durant el 2024 hi ha previst diners per al pla d'espais que dibuixa com ha de ser l'hospital d'aquí a quatre o cinc anys i que cada zona tingui una funcionalitat concreta i adequada. A les antigues urgències d'entrada no hi haurà res, però es treballa per replantejar els usos. I de cara al 2025, els pressupostos de la Generalitat haurien de preveure dues inversions importants, per una banda, un aparell de ressonàncies magnètiques (actualment hi ha més de 2.000 proves que es demanen des de Berga i s'han de fer a Manresa en un empresa privada) i un nou quiròfan.

Baraldés ha destacat que el nou espai “multiplica per dos els metres quadrats destinats al servei d’urgències i ens permet diferenciar l’atenció en boxs específics ja sigui per a atenció d’urgències de baixa complexitat, però, a la vegada, per a urgències de salut mental, de pacients crítics. Podem doblar en alguns casos perquè son espais polivalents i disposem de més punts per a seguiment de pacients en observació”. També ha afegit que amb els nous espais es permet implementar un nou model assistencial i “amb l'ús de les noves tecnologies podrem connectar-nos als hospitals de referència per poder consultar els casos amb més complexitat”.

Per la seva banda, l’alcalde de Berga, Ivan Sànchez, ha destacat que avui “és un dia molt important per Berga i per a la comarca. Avui fem una passa endavant en la qualitat del servei de l’hospital i les urgències perquè es dignifica l’atenció al pacient i la feina dels grans professionals del centre. Avui es reforça el camí iniciat l’any 2016 amb l’objectiu de traspassar l’hospital a la Generalitat de Catalunya garantint que fos públic i de qualitat”. L’alcalde també ha posat en relleu l’estrena del nou vial d’accés a les urgències, les obres del qual han estat executades i finançades, majoritàriament per l’ens local, així com l’habilitació d’una zona d’aparcament, pública i gratuïta, propera al centre sanitari, que va entrar en servei dissabte.

Un espai obert

El nou equipament passa dels 305 metres quadrats que hi havia fins ara a un total de 796 metres quadrats. Els nous espais inclouen un box de triatge, un box de reanimació doble, 3 consultes ràpides, 6 ubicacions per atendre pacients i 7 ubicacions per a observació. La zona està plantejada com un espai obert i amb el control d’infermeria al centre, des d’on es donarà cobertura i es tindrà visibilitat de tota l’activitat d’urgències.

La sala d’espera també estarà dividida en diferents zones: una per a pacients pediàtrics, una per a pacients respiratoris i una altra per a pacients sense patologia respiratòria. A les noves urgències també hi haurà dos despatxos i la base assistencial avançada del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que garantiran un accés ràpid i directe a les ambulàncies i al mateix servei d’urgències.

L’Hospital de Berga és el centre de referència de les tres àrees bàsiques de la comarca del Berguedà i atén una població d’unes 40.000 persones. En el nou servei d’urgències s’atenen les urgències del Punt d’Atenció Continuada de Berga centre i del Baix Berguedà les nits i caps de setmana, amb professionals d’atenció primària que comparteixen espai amb professionals de l’atenció hospitalària. Per a l’usuari, és una porta única d’entrada a les urgències en els horaris de 20 h de la tarda fins a les 8 h del matí de dilluns a divendres i les 24 hores de festius i caps de setmana. L’altre punt d’Atenció Continuada del Berguedà és al CAP de Guardiola de Berguedà.

Dimarts de portes obertes

Els ciutadans que vulguin visitar el nou equipament abans que entri en funcionament, ho podran fer demà dimarts a la tarda (al matí també hi haurà visites, però per a professionals), en la jornada de portes obertes. Entre les 4 i les 8 de la tarda, les noves Urgències estaran obertes a tothom i diversos professionals de l’Hospital de Berga donaran la informació necessària als visitants. Prèviament, al matí, es faran visites per als mateixos professionals del centre i els seus familiars.

Amb l’obertura del nou servei d’Urgències a partir d'aquest dijous, 1 de febrer, les ambulàncies arribaran i sortiran des de les noves instal·lacions, situades a la 4a planta de l’edifici nou, però amb accés directe des de la via pública.

Els usuaris podran accedir-hi a través del vial que l’Ajuntament ha habilitat per poder accedir al nou servei hospitalari, o des de dins de l’hospital a través de la 4a planta.

Les persones que tinguin una prova de radiologia programada hauran d’accedir per la porta principal de l’Hospital i adreçar-se al taulell de Consultes Externes. Fins ara, aquests pacients podien accedir a Radiologia des de l’antiga zona d’Urgències situada a la planta baixa de l’Hospital. A partir d’ara, aquest accés quedarà tancat.