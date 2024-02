Apostar per fomentar la indústria al Berguedà i afrontar el repte de la transició energètica. Són dues de les línies estratègiques del territori que vol abordar el Consell del Berguedà i l'Agència de Desenvolupament. El primer pas que ha fet el govern del Consell Comarcal (Junts, ERC, CUP i Més x Gironella) és crear una nova metodologia de treball per generar una planificació que permeti assolir els objectius marcats, de bracet amb la implicació dels agents socials de la comarca.

El president del Consell, Ramon Caballé, ha assenyalat que "el Consell Comarcal és un òrgan finalista que no pot arribar a tot arreu, però pot treballar per anar a buscar els recursos fora". Es tracta de treballar amb una visió de comarca consensuada i, segons el vicepresident, Moisès Masanas, "amb la conjuntura actual del Consell és una bona oportunitat per ser ambiciosos i aconseguir reptes importants per al Berguedà". Uns reptes que es definiran a partir d'un mecanisme de treball que han presentat els representants del Consell del Berguedà. La nova metodologia consisteix a crear l'Agenda Política Berguedana i l'Agenda Estratègica pel Desenvolupament Econòmic del Berguedà.

Agenda Política

L'Agenda Política ha de ser un document amb una desena d'objectius per afrontar a curt, mitjà i llarg termini. Un document viu sotmès a revisió per tal que els objectius puguin ser avaluats, substituïts, analitzats... per anar desplegant plans d'actuació, però que puguin ser flexibles per adaptar-se a un context canviant. Per nodrir de contingut l'Agenda Política, a part dels polítics i els tècnics hi intervindrà un consell assessor.

Consell assessor

El nou consell assessor estarà format per sis persones vinculades al Berguedà, amb coneixements en àmbits socials, econòmics o territorials i "amb ganes de treballar per la comarca aportant el seu coneixement, les habilitats i la capacitat de treball", ha remarcat el conseller d'Estratègia de Desenvolupament Comarcal, Sebastià Prat. Són persones que proposa el govern comarcal i es nomenaran ben aviat pel ple del Consell Comarcal, per un màxim de quatre anys. Els membres del consell assessor es reuniran quatre cops l'any i rebran 100 euros per cada reunió de treball, on hauran d'elaborar propostes de millora i possibles actuacions per al desenvolupament de la comarca.

Agenda Estratègica

L'Agenda Estratègica defineix els recursos i les accions necessàries per a l'execució. Ha d'establir el full de ruta consensuat pel que fa als principals reptes i prioritats a treballar a nivell comarcal en els pròxims anys, un pla estratègic que afronti els principals reptes que té el Berguedà en matèria de desenvolupament econòmic i local.

Per dissenyar projectes i trobar recursos hi haurà diversos àmbits de participació, com ara les taules sectorials d'indústria, bioconstrucció, economia social, sector primari i agroalimentari, comerç, turisme, polítiques actives d'ocupació o eficiència energètica.

Les agendes de treball (la política i l'estratègica) seran vinculants i decisòries, per adquirir compromisos i acords per construir una comarca amb una estratègia de futur. Paral·lelament, també es donarà un impuls a l'Observatori que aporta indicadors en l'àmbit socioeconòmic, però que caldrà "actualitzar i dotar-lo de nous continguts", ha comentat Lluís Vall, president de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà.