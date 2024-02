Seguir recaptant fons per a la investigació del càncer infantil. Aquest és el repte que es marca Ginkgo, l'Associació de Persones Afectades de Càncer al Berguedà, amb l'organització de la caminada solidària que es farà el diumenge 3 març a Berga, a les 10 del matí. Fins ara l'entitat, que enguany compleix 15 anys, ha recaptat més de 45.000 euros per a aquesta causa.

"Pas a pas contra el càncer infantil" és el lema de la sisena caminada solidària, amb un recorregut d’uns 6 quilòmetres al voltant de la serra de Noet. La ruta començarà i finalitzarà a la plaça Font del Ros, on s’oferirà un esmorzar calent a les persones que s'apuntin en les dates establertes, al preu de 10 euros per als adults i 3 euros per als nens i nenes fins a 8 anys. Les inscripcions es poden fer presencialment del 17 al 28 de febrer (de 5 a 7 de la tarda, a la botiga de Ginkgo del carrer Major). L’entrega de les bosses d’obsequi es farà el dissabte 2 de març, a l’Hotel d’Entitats, de 10 del matí a 1 i de 5 a 8 de la tarda. El dia de l’esdeveniment no es faran inscripcions (no hi haurà tiquets per a l’esmorzar calent), però sí que es podrà fer el donatiu.

Els beneficis que s'obtinguin de la caminada es destinaran a l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, un referent del càncer infantil. El més freqüent en infants són les leucèmies, les neoplàsies del Sistema Nerviós Central i els limfomes. S’estima que a Catalunya es diagnostiquen 164 nous casos anuals en infants i és la primera causa de mortalitat en infants de 5 a 14 anys a Catalunya. Tot i això, la supervivència ha arribat al 80% a 5 anys i és essencial promoure la investigació per continuar incrementant aquest percentatge.

La investigació i el voluntariat

La presidenta de Ginkgo, Aurora Fernández, ha explicat que l’entitat va recaptar 7.730 euros per al càncer infantil el 2023 i 45.425 euros en el global de totes les edicions de la caminada. Fernández ha agraït "la col·laboració i el suport rebut pel conjunt de la comarca, ja que quan organitzem algun esdeveniment és un èxit i la gent respon". També ha destacat la importància de fomentar el voluntariat, tenint en compte que la caminada d’enguany tornarà a comptar amb alumnat de l’Institut Guillem de Berguedà per donar un cop de mà amb les tasques logístiques.

Pel que fa a la investigació del càncer infantil, el 60% del pressupost prové d’aportacions privades. En aquest sentit, la regidora de Salut i Drets Socials de l’Ajuntament de Berga, Andrea Corominas, ha dit que “cal una major sensibilització dels organismes públics per incrementar la seva aportació”. A més, ha valorat positivament “l’atenció centrada en els infants que s’està portant a terme als hospitals de Sant Joan de Déu i la Vall d’Hebron, implementant teràpies complementàries a la medicina clàssica i fent un acompanyament en la salut mental de les persones afectades per la malaltia”. En l’àmbit local, Corominas també ha fet una crida a la solidaritat recordant que “com a poble també hem de donar la cara pel càncer de desenvolupament i, sobretot, quan al capdavant hi ha gent amb aquesta força com Ginkgo”.

L’alcalde de Berga, Ivan Sànchez, ha posat èmfasi en la tasca d’acompanyament que fa l’entitat: "És molt important la recaptació assolida, però elles no comptabilitzen les hores que passen a la botiga o l’atenció personalitzada que fan a les persones afectades de càncer i als seus familiars. La sensibilitat per la malaltia sí que té valor".

Col·laboració de carnisseries i forns de pa locals

Ginkgo oferirà un esmorzar calent a les persones que s'apuntin a la comainda. Una desena de carnisseries, xarcuteries i forns de pa de Berga s’han sumat a la iniciativa aportant els productes. Els comerços col·laboradors són els forns l’Espurna, Can Curtichs i Pabevsa i les carnisseries i xarcuteries Casa Fígols, Guitart, Rosell, Guixé, Casafont, Marmi i Colell. Núria Romero, vocal de Berga Comercial, ha agraït la solidaritat dels establiments col·laboradors, amb "l’aportació altruista de 600 entrepans per a l’esmorzar dels participants”.