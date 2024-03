La falsa doctora de l'Hospital de Berga també va treballar per al RACC al circuit de Montmeló

La falsa doctora que s'ha burlat durant anys del sistema sanitari de Catalunya, fins que va ser detectada per l'Hospital de Berga l'estiu del 2023, també va atendre ferits en competicions de motor o assistents de concerts i fires de Barcelona, segons les fonts consultades per El Periódico (diari del mateix grup de Regió7). Contractada pel RACC (Reial Automòbil Club de Catalunya), formava part de l'equip de prevenció desplegat per aquesta companyia al Circuit de Barcelona-Catalunya, més conegut com a circuit de Montmeló, o en festivals com el Cruïlla, l'esdeveniment que se celebra cada juliol al Parc del Fòrum de la capital catalana.

Sara C.C., una dona de 31 anys originària d'Olot que havia amagat també al seu propi entorn que no era ni metge ni infermera, tal com va avançar aquest diari, està sent investigada des del mes de juliol passat per un jutjat de Berga per impostar tots dos oficis en una dotzena de centres sanitaris escampats pel territori català. Segons ha confirmat el mateix RACC, aquesta companyia és una de les que va contractar la falsa doctora i, com les anteriors, tampoc no va detectar la seva falta de titulació.

Malestar en el sector

“Vaig estar transferint pacients a una falsa doctora? Em bull la sang, ningú no pot passar de puntetes sobre això”, lamenta un sanitari que ha contactat amb El Periódico per denunciar que durant dos anys va coincidir amb la falsa metgessa al circuit de Montmeló, una instal·lació que acull fins i tot campionats mundials de Fórmula 1 o Moto GP.

Ella hi era com a doctora del RACC –empresa adjudicatària– mentre corrien pilots com Fernando Alonso o Marc Márquez, encara que amb tota probabilitat no els va arribar a atendre perquè per a aquests esdeveniments hi ha una delegació mèdica extraordinària. Perquè per les mans de la falsa doctora passés una estrella s'hauria d'haver produït un accident multitudinari, cosa que no va passar. Tanmateix, sí que va atendre pilots de proves menys glamuroses però rellevants, algunes d'àmbit nacional.

Sense explicacions

Segons aquest treballador, que exigeix l'anonimat, els responsables de la seva contractació no han donat ni les explicacions oportunes ni atorgat a l'assumpte la gravetat corresponent: la falsa metgessa va treballar per al RACC durant un període d'aproximadament dos anys, que situa entre el 2021 i el 2022, formant part de l'equip mèdic que obligatòriament ha de ser present quan es produeix una competició de motor, en un circuit tancat o en carreteres obertes, com ara un ral·li. O també en serveis sanitaris que prestava aquesta companyia en esdeveniments multitudinaris com a festivals i exposicions. Llocs on “gairebé sempre” hi ha algú que requereix atenció mèdica, subratlla.

Contactat per aquest diari, el RACC ha reconegut que va contractar la falsa doctora. Una portaveu de la companyia ha rebaixat la relació laboral que van mantenir amb la sospitosa en serveis puntuals –les competicions i festivals, se sobreentén– i ha evitat aclarir durant quant temps es va allargar la relació amb la companyia.

"Era molt llançada"

“Era molt llançada. No li feia por res”, descriu aquest sanitari, que la recorda vestida amb la roba del RACC i un peto amb el logotip que la identificava com a "doctora", barrejant-se amb el personal sanitari durant les competicions.

“Sorprenia el fet que fos tan jove i tingués dues carreres”, admet. La falsa metgessa afirmava posseir les titulacions de Medicina i Infermeria, una cosa infreqüent, sobretot a la seva edat. També cridava l'atenció “la falta d'experiència que mostrava”, encara que no fins a l'extrem d'aixecar sospites perquè aquesta mateixa font denuncia que no és cap novetat que per a aquesta funció de vigilància mèdica de proves de motor es contracti personal que, tot i disposar de titulació, presenti un nivell de preparació molt baix.

“Va tractar molt bé la meva mare”

El Periódico ha contactat també amb la filla d'una pacient atesa per la falsa metgessa el gener del 2023 a l'Hospital de Berga, centre on va exercir durant més de mig any com a metgessa en una àrea tan delicada com la d'urgències. El seu testimoni no deixa de ser sorprenent perquè afirma que la Sara va atendre la seva mare de forma “molt humana”.

“Fa un mes i mig que trucàvem al CAP i havíem anat tres vegades a l'Hospital de Berga”, recorda. En aquesta situació de falta d'atenció, la falsa doctora la va tranquil·litzar: “Tranquil·la, que la mirarem”, assegura que li va dir. La Sara va enviar la seva mare a ginecologia i hi va insistir perquè l'observessin. Així, segons el relat d'aquesta dona, es va diagnosticar la greu infecció que patia la mare. Durant els dies posteriors, a més, la falsa doctora es va acostar a interessar-se pel seu estat.

Pocs controls

En els darrers anys, la falsa doctora ha impostat l'ofici de metge, infermera i tècnica d'ambulàncies en una dotzena d'empreses sanitàries, llocs que inclouen l'Hospital Universitari Dexeus o l'Hospital de Sant Bernabé de Berga, atenent pacients i prescrivint tractaments farmacològics.

Ser contractada per aquesta dotzena d'empreses, entre les quals també hi ha Transport Sanitari de Catalunya (TSC) que treballa per al Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) de la Generalitat, l'Hospital Universitari de Vic o una clínica de cirurgia estètica de Girona, ha deixat al descobert els pocs controls que s'han seguit per comprovar quins professionals atenen els ciutadans catalans.