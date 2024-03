La Fundació La Llar, del Berguedà, anima a córrer la milla més inclusiva i solidària

Gironella acollirà el diumenge 14 d'abril la tercera edició de la Milla del Berguedà, la cursa solidària i inclusiva que organitza la Fundació la Llar amb el club d'atletisme JAB de Berga i la col·laboració del Consell Comarcal del Berguedà i l'Ajuntament de Gironella. Tots els beneficis van a parar íntegrament a La Llar, l'entitat que treballa i acompanya a les persones amb diversitat funcional del Berguedà.

La Milla va néixer el 2022 amb l'objectiu d'incloure al calendari esportiu i festiu de la comarca una cursa oberta a tothom, petits, grans i persones amb diversitat funcional. Amb la participació d'unes 500 persones el 2022 i 520 el 2023, la tercera edició servirà per consolidar la prova, d'1,6 quilòmetres. La presidenta de la Fundació La Llar, Cecília Camprubí, fa una crida a la participació per poder arribar als 600 participants: "Ens agradaria molt assolir aquesta xifra", ha dit.

Cecília Camprubí ha destacat que la cursa es tradueix en una festa "molt bonica", ja que "tothom corre segons les seves possibilitats, no és important guanyar sinó participar-hi i passar-s'ho bé, que és el que fan els usuaris de la Llar. Però també corren molts esportistes que aprofiten la Milla per intentar superar la seva pròpia marca".

A més, "permet visibilitzar la Fundació La Llar i obtenir uns ingressos econòmics per tirar endavant projectes", ha remarcat Camprubí. En aquest cas, els diners no tenen un objectiu concret: "No van dirigits a un projecte específic sinó que entraran al calaix general de l'entitat. Com que tenim molts fronts oberts, molts objectius i moltes necessitats per cobrir, qualsevol ajuda econòmica és benvinguda".

El regidor d'Esports de Gironella, Miquel Serra, ha agraït a comerços i patrocinadors del Berguedà que "aporten el seu granet de sorra amb les col·laboracions econòmiques", la qual cosa permet "sufragar totes les despeses de la cursa i que tots els beneficis de les inscripcions siguin per a la Fundació La Llar". L'Ajuntament de Gironella i el Consell Comarcal del Berguedà també fan possible la Milla del Berguedà.

El Consell Comarcal hi destina una línia d'ajuts per a entitats del tercer sector, segons ha explicat el president, Ramon Caballé, qui ha assenyalat que la celebració de la Milla és "un dia especial". Per a qui va ser molt especial va ser per al Ramon Soler i la Dolors Vilarnau, usuaris de la Fundació La Llar que es van conèixer a la Milla i que aquest any la volen córrer junts: "Participant-hi sentim una alegria immensa", han dit. I han afegit: "Córrer és ajudar a la Fundació La Llar".

Les inscripcions es poden fer a lamilladelbergueda.org. Val 10 euros per als adults i 5 fins als 18 anys. A partir del dia 23 de març costaran 12 i 6 euros, respectivament.