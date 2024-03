Berga licita el servei de control de plagues i prevenció de legionel·losi en espais públics i equipaments municipals

L’Ajuntament de Berga ha iniciat el procés d’adjudicació del contracte administratiu de serveis per efectuar el control integral de plagues a la via pública, espais públics i dependències municipals, així com la prevenció i el control de la legionel·losi en espais públics i equipaments de titularitat municipal. El contracte del servei compta amb un sol lot, té un pressupost de 44.660 euros (IVA inclòs) i tindrà una durada d’un any.

Característiques de la licitació

La prestació del servei de control periòdic de plagues, d’acord amb els principis del control integral de plagues, inclou actuacions de desratització, desinsectació i desinfecció d’insectes (principalment paneroles, mosquits, vespes, etc.) i/o animals (rosegadors, coloms, etc.). L’objectiu és mantenir els espais públics en bones condicions de salubritat i emprendre actuacions de control de les poblacions d’aquestes espècies per garantir que no representin cap risc per a la salut.

Pel que fa a la legionel·losi, s’estableix que les persones titulars d’instal·lacions de risc són responsables del compliment de les disposicions per a la seva prevenció i control mitjançant actuacions periòdiques de manteniment, neteja i desinfecció i la verificació de l’eficiència d’aquests treballs amb controls analítics periòdics de la qualitat de l’aigua amb la finalitat que no hi hagi risc per a la salut pública.

Necessitats del servei

El control de plagues en el medi urbà és un aspecte de vital importància per les implicacions en la salut pública i en la qualitat de vida de la ciutadania. En aquest sentit, cal que de forma continuada i sistemàtica es mantingui controlada la població d’insectes i rosegadors de la ciutat. També cal disposar dels mitjans adequats per dur a terme les desinfeccions que siguin necessàries als edificis o espais públics de la ciutat a través d’accions periòdiques de control de plagues i de legionel·losi, així com desenvolupar programes d’autocontrol (manteniment, neteja i desinfecció) de les instal·lacions de titularitat pública per poder dur a terme les tasques de prevenció.

Atesa la importància d’aquesta problemàtica, i tal com assenyala la Llei de bases de règim local, els ajuntaments han d’actuar dins les seves competències municipals, vetllant per la salubritat pública, garantint la seguretat dels llocs públics i protegint el medi ambient. L’Ajuntament de Berga vol disposar d’un programa de control integral de plagues anual, amb actuacions continuades al terme municipal i en edificis de titularitat pública amb l’objectiu de mantenir-los en bones condicions higièniques i sanitàries.

Presentació d’ofertes

Les persones naturals i/o jurídiques interessades en concórrer al concurs poden presentar les ofertes fins la nit del dimarts 2 d’abril. La presentació serà mitjançant Sobre Digital, que garanteix la confidencialitat del seu contingut fins al moment de l’obertura.