L'alcalde de Gironella és al mig de la crisi de les presons

L’alcalde de Gironella, David Font, es troba al mig de la crisi de les presons. El batlle és el director del Centre de Recursos per a la Reinserció (CIRE), l’organisme públic dedicat a la creació de llocs de treball per als reclusos on treballava la cuinera que va morir a mans d’un intern a Mas d’Enric. Precisament, una de les demandes dels sindicats és millorar la seguretat del personal laboral del CIRE perquè no es repeteixin episodis com el que es va viure a Mas d’Enric. Font ha participat en les reunions de Govern per gestionar la crisi de les presons, però no ha fet cap compareixença pública. Contactat per aquest diari, ha declinat fer una entrevista per parlar sobre la mort de la treballadora.

Font, que és militant del PDeCAT, però encapçala una llista independent a l’Ajuntament de Gironella, on governa en solitari i sense oposició, es va incorporar al govern d’ERC el desembre del 2022 com a nou director del CIRE. Aquest organisme directament vinculat al Departament de Justícia té l’objectiu de donar segones oportunitats a les persones privades de llibertat, a través de la formació i el treball. D’aquesta forma, disposa de tallers a tots els centres penitenciaris, en els quals empreses de diferents sectors confien part de la seva producció, i d’una borsa de treball que els connecta directament amb el teixit empresarial.

Des que va esclatar la crisi a les presons, el CIRE s’ha situat en el punt de mira, ja que una de les reivindicacions dels sindicats penitenciaris és la millora de la seguretat del seu personal laboral que treballa dins de les presons en diferents tallers de producció. Consideren que caldria posar més vigilància especialment en alguns espais de treball amb objectes perillosos com la cuina i modificar la regulació d’accés als destins ocupacionals. «Hi ha un sistema de puntuació que els permet accedir a determinats llocs de treball a la presó en funció de si acumulen punts seguint el seu programa de tractament o assistint a l’escola, però aquest sistema no té en compte la valoració dels funcionaris del mòdul que són els que més els coneixen» destaca el portaveu de CCOO a Lledoners, Òscar Besa.

L’única mesura que ha anunciat el Govern en l’àmbit del CIRE és que es reforçarà la seguretat del personal laboral d’aquest organisme en els seus llocs de treball. Fins al moment, Justícia s’ha compromès a implantar en 48 hores tres mesures: presència de personal de vigilància, dispositius d’emergència per als treballadors i reforçar els serveis de cuina amb més personal. A banda, ha anunciat altres mesures com l’objectiu de consolidar un programa pilot que incorpora 111 professionals per intervenir en casos conflictius.

