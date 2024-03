El centre d'interpretació del pantà de la Baells dobla els visitants arran de la sequera

El context de sequera ha fet disparar les visites al centre d'interpretació de la presa de la Baells, a Cercs. En un any, s'han doblat els visitants passant de 850 a 1.700, coincidint amb la falta de pluges i un dels nivells més baixos d'aigua al pantà. És un dels pocs espais museïtzats que hi ha a Catalunya en aquest tipus d'instal·lacions, on els visitants poden endinsar-se pels "budells" de la presa i conèixer la seva història i funcionament. "M'ha semblat molt interessant, no m'ho imaginava tan gran; hi ha molts túnels i m'ha sorprès molt", explica Abril Sánchez, estudiant de Batxillerat. També és una oportunitat per conscienciar els visitants sobre el malbaratament d'aigua i la importància de fer-ne un ús responsable.

Visita d'un grup d'estudiants a l'interior de la presa de la Baells / ACN. Nia Escolà

Un grup d'alumnes de Batxillerat de l'institut de Puig-reig han visitat el centre d'interpretació de la Baells, aquest divendres, coincidint amb el Dia Mundial de l'Aigua que, enguany, se celebra en ple context de sequera. Oriol Pujol, el guia que s'ha encarregat de fer la visita -les organitzen des del Museu de les Mines de Cercs-, explica que és un bon moment per conscienciar sobre l'impacte i "petjada hídrica" que deixa cada persona, al marge d'explicar també la història i els seus usos. "Pensem que els pantans poden ser il·limitats, però hem de ser conscients que hi ha un límit d'aigua dolça aquí a Catalunya", remarca. Tot i això, creu que la falta de pluges dels últims mesos està contribuint a conscienciar més la població.

Entre els visitants hi ha la Núria Soler, estudiant de 16 anys, que admet haver quedat "impressionada" en veure els nivells baixos del pantà -està al 20%-. "Quan hem arribat a primera vista m'ha sobtat molt, quan passo per la carretera de l'altre costat no es veu tant", explica. Un company de classe Roger Arnau també admet que "no és la imatge que agrada de veure": "Està molt baix, és com un desert, molt poca aigua i molta sorra".

Tots dos admeten que estan força preocupats pel context de sequera i el que vindrà en els pròxims anys i expliquen que, a casa, ja han pres mesures per reduir el consum d'aigua, com ara aprofitar l'aigua de la dutxa a l'espera que surti calenta. Per Arnau, aquest serà un tema clau de gestió en els pròxims anys. "Nosaltres som el futur i hauríem de saber el que passa i agafar coneixement per després poder tractar els temes i poder millorar-los". Per això creu que visites com aquesta són necessàries.

"Està ple de túnels"

Un dels plats forts de la visita és endinsar-se a l'interior de la presa. "M'ha semblat molt interessant, no m'ho imaginava tan gran, hi ha molts túnels i m'ha sorprès molt", assenyala l'estudiant Abril Sánchez. D'altra banda, la presa també inclou un petit espai museïtzat amb plafons explicatius sobre el procés de construcció i altres aspectes tècnics. "És curiós perquè la van construir per parts i es veuen les línies de cada part", explica Soler.

"El pantà sec té més visites que amb aigua"

El responsable de l'embassament, Aleix Villegas, assegura que el fenomen del turisme de sequera també ha arribat a aquest emplaçament estratègic. "Vas passant per l'embassament i trobes gent, cotxes", explica tot matisant que els nivells de reserva d'aigua actuals no són els pitjors en la seva història. "Recordo almenys tres cops que ha estat més baix que ara, però sí que és veritat que el període sense pluges sí que és excepcional".

Villegas assegura que les massificacions de visitants es concentren a l'estiu quan el pantà està ple i amb les activitats a l'aire lliure, però quan no és així, es reparteixen al llarg de l'any. "El pantà sec té més visites que quan hi ha aigua", assegura. Malgrat tot, de moment no ha estat necessari implantar restriccions en la mobilitat com sí que s'ha hagut de fer en altres punts, com ara al pantà de Sau. "Com a molt hi ha alguna cadena en camins en mal estat, però és per un tema de seguretat", matisa.