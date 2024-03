«És un regal d’etapa, no m’ho podia imaginar ni en els meus millors somnis»

És aficionat al ciclisme, practica aquest esport per les carreteres del Berguedà i va apostar fort per portar la Volta a Berga. L’alcalde de la ciutat, Ivan Sànchez (CUP), ho va aconseguir i n’està molt content. Tot va néixer ara fa un any, recorda: «Em van convidar a l’etapa de la Volta Olost-La Molina, vaig conèixer el director Rubèn Peris, li vaig transmetre l’objectiu que la Volta tingués una etapa a Berga, vam fer reunions i ho vam lligar rapidíssim. Abans de les eleccions municipals ja era un fet, però no vam dir res».

L’anunci va arribar al setembre i des d’aleshores, Ajuntament de Berga, Consell Comarcal del Berguedà, ajuntaments de la comarca, voluntaris i ACEB han treballat de bracet perquè l’etapa sigui un èxit: «S’ha demostrat que quan treballem plegats som imparables». Segons Ivan Sànchez, cal que administracions i part privada (restauració, allotjaments...) segueixin de la mà per potenciar el ciclisme en una comarca «excel·lent per a aquesta pràctica».

Carreteres «fantàstiques» que demà recorreran els ciclistes professionals en una etapa que l’alcalde ha qualificat «d’un regal». «No m’ho podia imaginar ni els meus millors somnis», apunta. D’entrada, «s’escau en dissabte i això es traduirà en molt més ambient que si fos entre setmana». I, d’altra banda, «el recorregut és molt atractiu, amb l’inèdit coll de Pradell i l’arribada a Queralt, que va ser una petició que vam fer des del primer moment. Teníem molt clar que l’etapa s’havia d’acabar pujant a Queralt, el nostre port per excel·lència i que molts hem pujat».

Demà, Ivan Sànchez pujarà a Queralt a peu per veure l’arribada i per al lliurament de premis. Abans, tot i que tenia l’opció de seguir l’etapa dins d’un cotxe de la Volta, es quedarà a Berga: «Vull viure l’ambient a la ciutat. Després de la part protocol·lària del matí, quan arrenqui la Volta pujaré caminant amb amics i família fins a la Font Negra a dinar i, després, a peu cap a Queralt».