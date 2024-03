El Tren del Ciment, de la Pobla de Lillet al Clot del Moro, arrenca la temporada turística

El Tren del Ciment engega la vintena temporada turística aquest dissabte, 23 de març. La previsió és que circuli fins al 3 de novembre.

El ferrocarril turístic de l'Alt Llobregat fa un recorregut de 3,5 quilòmetres en aproximadament 20 minuts i s’atura a quatre estacions: La Pobla de Lillet, La Pobla Centre, Jardins Artigas i Museu del Ciment. Els visitants poden triar des de quina d’aquestes estacions volen iniciar el seu viatge. En aquest sentit, la proposta comercial del Tren del Ciment està estretament lligada a dos dels importants atractius turístics de l’alt Berguedà: els Jardins Artigas dissenyats per Gaudí i el Museu del Ciment del Clot del Moro, on hi haurà novetats.

D'una banda, s'estrena el nou parc infantil a l'estació del Clot del Moro, un espai inspirat en el ferrocarril que transportaba carbó i on els infants podran descobrir el llegat industrial de la zona. Ofereix elements interactius per manipular sorra i aigua, simulant el transport de materials i la producció de ciment. D'altra banda, es pot gaudir del circuit patrimonial per l’antiga colònia de la fàbrica de ciment Asland. Es tracta d’un recorregut senyalitzat amb plafons informatius que permet conèixer la història d'un dels bressols de la industrialització del Berguedà.

Ferrocarrils de la Generalitat, que gestiona el trenet turístic, espera que sigui un reclam turístic per a molts visitans i pugui millorar l'afluència de viatgers de la temporada passada, amb 19.427.