Berga retira una obra del concurs de cartells de la Patum per possible plagi

El jurat del concurs de cartells per la Patum d’aquest any ha decidit retirar del certamen una de les obres participants perquè s’assembla massa a una obra ja existent i, per tant, podria tractar-se d’un plagi. Amb aquesta decisió, el concurs passa a tenir a partir d’aquest dimecres 27 de març quatre propostes, que encara es poden votar fins al dia set d’abril.

El cartell que ha estat retirat per possible còpia és el titulat «2 en 1», el qual presenta amb una traça gruixuda uns figures que poden recordar dues màscares de ple. Aquesta imatge és molt semblant a la que va pintar l’artista francès Pierre Soulages amb motiu dels jocs olímpics de 1972.

El cartell al qual s'asembla molt l'exclòs del concurs / ARXIU PARTICULAR

L’Ajuntament de Berga ha emès un comunicat en el qual argumenta que «el jurat qualificador ha decidit retirar la proposta titulada «2 en 1» del procés de votació popular del 48è Concurs de Cartells de La Patum de 2024. L’Ajuntament de Berga ha tingut coneixement que l’obra incompleix una de les bases del certamen artístic i, previ assessorament dels serveis jurídics del consistori i la posterior valoració del jurat que s’ha reunit novament per tractar la qüestió, s’ha procedit a excloure la proposta de la votació popular iniciada el passat diumenge, 24 de març». Els vots emesos per a la proposta «2 en 1» fins a la seva retirada del concurs, quedaran invalidats en el moment del recompte final.

Amb aquesta decisió, el concurs queda amb quatre propostes:«Ballem!’» «Ens veiem a la plaça» «Ja s’escolta el tabaler» i «Som gegants!», les quals es poden votar al vestíbul del mateix ajuntament. El guanyador es farà públic en el transcurs del ple municipal del dotze de maig.

Les bases blinden l’Ajuntament de possible reclamació

Les bases del concurs de cartells de la Patum, que aquest any arriba a la 48a edició, estableix en el seu punt primer que «per prendre part al concurs, és condició indispensable que els treballs a presentar siguin originals, inèdits i anònims». En aquest punt, i vinculat a una possible decisió com la que ha pres el jurat, les bases del concurs apunten també en el seu punt número dinou que «l’organització queda facultada per resoldre qualsevol contingència no prevista en aquestes bases, sense dret a cap tipus de reclamació sobre cap decisió».