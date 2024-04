Puig-reig reforça el mur del camp de futbol i hi construeix una escullera

L’Ajuntament de Puig-reig ha realitzat obres al camp de futbol del municipi per millorar la seguretat dels esportistes que fan ús de l’equipament i dels aficionats que s’asseuen a la graderia. En concret, s’ha reforçat el mur del voltant del camp i s’ha construït una escullera per protegir l’espai.

L’actuació ha permès anivellar el terreny i salvar el desnivell que hi havia i alhora garantir una major seguretat, tal com ha dit l’alcaldessa de Puig-reig, Eva Serra: «El mur no estava en bones condicions i feia temps que el club reclamava que s’arreglés, ja que podia ser un perill en cas de ventades fortes. Cal recordar que temps enrere el vent en va fer caure una part i es va reparar l’esfondrament, però no es va fer una actuació completa». Ara, s’ha consolidat el mur i ja es pot veure també la nova escullera a la banda nord.

Les obres també permetran engrandir la zona annexa al camp de futbol de Puig-reig on s’hi fan activitats de lleure del club esportiu: «Esplanant bé el terreny i ampliant la tanca es guanyarà el doble d’espai», ha concretat l’alcaldessa, que ha remarcat la importància d’aquests treballs per a la comoditat i la seguretat: «Era una de les necessitats que ens havia traslladat el club, entre d’altres millores. De moment, aquesta obra era prioritària i l’hem pogut tirar endavant amb fons propis de l’Ajuntament». L’equip de govern (Junts) ha previst un pressupost d’uns 26.000 euros per a aquests treballs.

L’obra al camp de futbol dona resposta a una demanda del CE Puig-reig, una de les entitats esportives del poble. Segons l’alcaldessa, aquesta és la voluntat del consistori: «Parlem amb entitats i associacions per comentar les seves inquietuds i necessitats més urgents i intentar donar-hi resposta. En aquest cas, fons propis de l’Ajuntament ho han permès i en altres casos depenem de subvencions per poder fer millores».