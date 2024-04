A vegades hi ha activitats en les que tothom hi guanya. La tercera Milla del Berguedà que s'ha celebrat aquest diumenge a Gironella n’és un exemple. Hi ha hagut 580 inscrits a la cursa, més que l’any passat (530), i hi ha participat gent de totes les edats, la proposta ha tingut suport comercial, institucional i del voluntariat, i s'ha aconseguit recaptar cap a 6.000 euros que són un bon ingrés per a la Fundació La Llar, que treballa amb persones amb diversitat funcional i que aprofita aquest ingrés extraordinari per afrontar nous projectes.

Ester Comellas, gerent de la Fundació La Llar, expressava aquest migdia la seva satisfacció per com s’havia desenvolupat el matí esportiu pel centre de Gironella. El dia assolellat, pràticament amb temperatures d’estiu, també hi ha ajudat .

Comellas destacava la peculiaritat de la prova, que no deixa de comptar amb participants que corren contra el cronòmetre per tenir el millor temps, però, alhora, és un exercici de solidaritat, per als més grans, i d’aprenentatge per als més joves, perquè els que tenen més capacitats ajuden als que en tenen menys, i aquest grup també veu que pot fer activitats que a voltes els poden semblar una quimera. Com explica Comellas, a la Milla del Berguedà «cadascú competeix contra la seva capacitat».

Hi va haver 580 inscrits, i d’aquests, 80 tenien diversitat funcional. Hi ha hagut una categoria màster per als nascuts abans de l’any 1975. El més jove era un nadó d’aquest any 2024 i la persona més gran, una de 89 anys. I com que hi col·labora l’Ajuntament de Gironella, el Consell comarcal del Berguedà, Consell Esportiu del Berguedà, Voluntaris de La Caixa, el club atlètic JAB i diversos patrocinadors, tot plegat fa que hi hagi un benefici dels 12 euros que es paga per inscripció.

A la cursa d'aques diumenge, vestits amb calça curta, s’hi han pogut veure l’alcalde de Gironella, David Fonts, i el president del Consell comarcal, Ramon Caballé. I ha saludat els participants el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, que no s'ha pogut quedar perquè tenia altres compromisos, i la coordinadora dels Serveis Territorials del departament, Josefina Ramírez.