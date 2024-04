La primera fira Berga Moda sorprèn les paradistes pel gruix de persones que ha atret

Més d'una vintena de botigues de moda i complements de Berga han exposat els seus productes de la temporada primavera-estiu en la primera edició de la fira Berga Moda. La nova cita ha sorprès tant a les paradistes com també als assistents, per la gran acollida que ha tingut i per l'exquisidesa amb què s'ha decorat l'espai. Les llumetes d'arbre a arbre, els espais on fer-se fotografies, les àmplies zones de terrasses i la música de fons han adornat el parc de les Aubes des d'aquesta tarda i fins a la nit. Tot i això, bona part de les comerciants han lamentat que els assistents «han mirat més que no pas comprat».

Des de la tarda i, sobretot, durant el vespre, la nova fira s'ha omplert d'interessats en descobrir el que podia oferir la nova fira de moda de la ciutat. «No esperàvem que tingués aquesta resposta tan bona, tothom ha quedat gratament sorprès», com ha apuntat l'encarregada de la botiga de moda Lola Martí. De la mateixa manera, ho ha destacat Judit Cardona, una altra de les paradistes, «hi ha molt d'ambient, hem aconseguit que la gent surti i que gaudeixi de l'espai».

Zona de terrassa a l'interior de la fira / Xavi Moraleda

Les mateixes comerciants, però, han assegurat que «les fires no són llocs on vendre, sinó que els assistents solen venir a mirar i si els interessa passen per la botiga». Tot i això, han valorat positivament el devenir de la fira, ja que els ha aportat «visibilitat i s'han pogut promocionar».

La presidenta de Berga Comercial, Jordina Serrano, ha explicat a Regió7 que la intenció és que aquesta fira serveixi com a precedent de moltes més edicions que vindran en un futur. Des de l'associació es va considerar que el sector de la moda necessitava gaudir d'una «campanya visible» i van coincidir en impulsar un esdeveniment que estigués «únicament centrat en aquest àmbit» amb els ànims que es consolidi com «una fira de moda al territori».

Dinamitzar la zona

L'elecció del lloc on ha tingut lloc no ha estat accidental. Segons Serrano, la zona on es troba el parc de les Aubes «poques vegades ha acollit esdeveniments». La iniciativa, per tant, ha servit com a pretext per «dinamitzar aquesta part de la ciutat i per proposar nous emplaçaments», ja que d'aquesta mena de fires també se'n beneficien els establiments que hi ha al seu voltant.

Un dels aspectes més aclamats de la Berga Moda ha estat, sens dubte, l'estètica. La decoració i els espais destinats especialment per a fer-se fotografies han estat un dels elements preferits i una prova ha estat que molts dels assistents s'han retratat en aquest espai ideal per a Instagram.

