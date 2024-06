La Fundació Horitzó del Berguedà celebra 40 anys amb un acte per trencar l'estigma en salut mental

La Fundació Horitzó del Berguedà compleix 40 anys. És una entitat que fa quatre dècades que vetlla per l'acompanyament i la reinserció laboral de persones amb problemes de salut mental, una realitat que no es pot ignorar. Segons el president de la Fundació Horitzó, Jordi Garcia Petit, "cal visualitzar la necessitat creixent que hi ha d'atenció a les persones amb problemes de salut mental i risc d'exclusió social. Des de la Fundació fa 40 anys que atenem aquestes persones i seguirem fent-ho".

Per celebrar la trajectòria de la Fundació Horitzó, aquest pròxim dissabte, 15 de juny, es farà una festa a la plaça Europa de Berga. L'acte servirà per fer un recorregut a la vida d'Horitzó i fer un reconeixement a totes les persones que ho han fet possible: "Volem que l'acte sigui també un homenatge a totes aquelles persones que formen part de la història de la Fundació Horitzó, perquè han ajudat a molta gent que ho necessitava amb el seu treball del dia a dia i amb l'esforç i la dedicació de forma voluntària o professionalment", ha remarcat Garcia Petit. I, especialment, hi haurà un record especial per a la germana Maria Gràcia i per a Manela Quesada, "malgrat que van morir, continuaran estant presents sempre a Horitzó", ha apuntat Fina Lladó patrona de la fundació.

"Treu-me l'etiqueta"

L'acte de dissabte servirà per presentar la campanya "Treu-me l'etiqueta", una crida perquè no s'estigmatitzi les persones amb problemes de salut mental. Fina Lladó ha argumentat que la voluntat és "treure l'estigma social que comporta patir una malaltia de salut mental".

La plaça d'Europa de Berga, que serà l'escenari de la festa, s'omplirà de cartells amb cares de berguedans i berguedanes que s'han deixat fotografiar per contribuir amb aquest projecte. A part dels retrats que es podran veure a la plaça Europa, també se'n penjaran a diferents punts de la comarca.

La celebració dels 40 anys de la Fundació Horitzó tindrà un to festiu i també reivindicatiu: "No podem oblidar la necessitat de més recursos per a l'atenció a la salut mental, ja que malauradament són malalties molt comunes a la nostra societat, cada vegada n'hi ha més", ha recordat Jordi Garcia Petit, que ha insistit en la importància de "donar veu a les persones amb problemes de salut mental i lluitar contra el risc d'exclusió social que pateixen els afectats".

Garcia Petit ha agraït a les empreses i institucions que "al llarg d'aquests anys ens han donat el seu suport, amb el qual confiem poder seguit comptant en el futur per fer encara més gran la tasca d'atenció a les persones amb problemes de salut mental".

Des de les administracions berguedanes, el president del Consell Comarcal del Berguedà, Ramon Caballé, i l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, han agraït a la Fundació Horitzó la seva tasca i l'han encoratjat a seguir "molts anys més"

Ivan Sànchez ha parlat de la trajectòria d'Horitzó com una entitat que va començar "amb pocs recursos i que ha anat creixent" i que des de finals de l'any passat compta amb el reconeixement de Centre Especial de Treball (CET) per la Generalitat de Catalunya: "Fins fa uns mesos la fundació tenia l'estigma que no era un CET i ara això li dona una continuïtat que no perilla. Horitzó té una llarga vida, ja que per desgràcia el tema de salut mental no el curarem i a més pot aflorar en qualsevol persona".

Arrossada popular

L'activitat que s'ha organitzat per dissabte amb motiu dels 40 anys de la Fundació Horitzó començarà a partir de les 12 del migdia. Al migdia es farà una arrossada popular i tothom que vulgui assistir-hi pot reservar els tiquets per al dinar a la botiga de l'entitat a la plaça Europa de Berga o trucant al telèfon 623 55 81 21. El preu és de 10 euros.