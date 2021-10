Aquest cap de setmana llarg de tres dies gràcies al festiu de Tots Sants és un bon moment per fer una excursió al bosc per buscar alguns bolets, més tenint en compte que la temporada de rovellons està arribant a la fi. En aquest article en proposem quatre llocs on trobar rovellons i altres bolets, com llenegues i fredolics. A més, a Cardona podràs visitar el diumenge 31 d’octubre la 28a Fira de la Llenega, després que l’any passat no es pogués celebrar a causa de les restriccions generades per la pandèmia. A l’edició d’enguany prendrà molt protagonisme l’espai gastronòmic, amb tast de plats cuinats amb bolets. Aquesta activitat, que tindrà lloc de 12 a 2 a la plaça Santa Eulàlia, requerirà comprar tiquets al mateix espai. A la plaça hi haurà, tot el matí, una mostra d’ofici de cisteller i un tast de vins de territori català.

El millor punt per accedir a la vall d’Ora és des de Navès, població del Solsonès que es troba al peu de la carretera C-26 entre Berga i Solsona. Llenegues, pinetells, rovellons, fredolics... són algunes de les moltes espècies que hi podem trobar, fins i tot de forma abundant, si la climatologia ha estat la idònia.

Una extensa massa forestal ocupa aquest territori, on només els camps de cereal i algun mas enlairat alteren el paisatge verd de desnivells suaus. Per arribar-hi des de la capital del Solsonès, proposem diferents opcions. La primera és agafar la C-149a que surt del centre de la ciutat i passa al costat del Castellvell i del petit nucli de Sant Climenç per continuar fins a Sanaüja, ja dins la comarca de la Segarra. Una altra possibilitat serà prendre la C-26 en direcció a Oliana i, a l’alçada del quilòmetre 96, sortir a mà esquerra de la carretera per un camí rural asfaltat, des d'on tindrem l'oportunitat de conèixer les pinedes dels voltants de Madrona i d'enllaçar molt a prop del pantà de Rialb amb la C-14.

Davant el majestuós massís del Pedraforca, extenses pinedes ocupen el vessant nord de la serra d’Ensija, entre Saldes i Vallcebre. Tota aquesta àrea forestal de la serra d’Ensija és molt productiva en bolets, però també molt coneguda i freqüentada per un elevat nombre de boletaires.

Extenses masses forestals en el vessant nord-oriental de la torreta de l’Orri. Per als de tardor, els mesos de setembre i octubre són els més bons. El vessant nord de la serra d'Ensija és a la comarca del Berguedà, dins els termes de Saldes i Vallcebre. La millor manera d’accedir a aquests munici-pis, si venim des de Berga, és agafar la C-16 en direcció al túnel del Cadí. Just abans d’arribar a Guardiola de Berguedà, agafarem a la nostra esquerra la B-400, que s'enfila per la vall i ens porta fins al poble de Saldes. En una bona part d’aquest trajecte hi haurà una infinitat de possibilitats de provar sort en alguna d’aquestes pinedes.