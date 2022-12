TikTok és una plataforma en què la gent comparteix allò que li surt millor. Hi pots trobar de tot: des de consells de neteja fins a trucs de bricolatge, passant per trucs de maquillatge o com fer que els teus fills mengin verdura. I, per descomptat, receptes de cuina.

Però com que per a gustos tenim els colors, hi ha receptes que no sempre triomfen. O que no agraden a tothom. Aquest sembla ser el cas de l’hamburguesa terrorífica i hipercalòrica que ha posat a Twitter l’usuari #PorQuéTT, que acompanya el vídeo de TikTok amb les paraules: «L’aspecte final d’aquest plat FA MAL. M’haurien de pagar per menjar-me’l». Aquest usuari en cita un altre, Mr. Pitiful, que considera que «hi ha un lloc reservat a l’infern per aquesta noia».

En realitat, pot ser que no n’hi hagi per tant, però la veritat és que l’aspecte de l’hamburguesa, que al principi és terrorífic (perquè li fa forats fent veure que són els ulls i la boca i els omple d’ou) passa a semblar una cosa immenjable quan li afegeix patates fregides de bossa (de dos tipus), formatge, força mantega i nata líquida. Per si no n’hi hagués prou, li afegeix julivert, sal, pebre i all en pols.