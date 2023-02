Avui és el Dia de la Marmota i aquest dijous, 2 de febrer, tothom ha esperat que la marmota Phil sortís del cau per fer la seva particular predicció del temps i pronostiqués quantes setmanes queden d’hivern.

Com cada any, l’esdeveniment s’ha fet davant la mirada de centenars de persones que s’han acostat fins al turó de Gobbler’s Knob, a l’estat de Pennsilvània. Allà, els membres del Cercle Interior del Groundhog Club s’han encarregat de treure la marmota Phil de Punxsutawney del seu cau i comunicar el pronòstic del rosegador.

Quantes setmanes queden d’hivern, segons la marmota Phil?

La tradició és que, si la marmota veu la seva ombra reflectida al sortir del la guarida, l’estació hivernal s’estendrà sis setmanes més; per contra, si no veu la seva ombra perquè el dia està ennuvolat, la primavera arribarà aviat. En aquesta ocasió, l’animal ha vist la seva ombra reflectida i, per tant, l’hivern durarà sis setmanes més.

Tradició

La marmota més famosa als Estats Units és Phil de Punxsutawney, que ha guanyat reconeixement any amb any per les seves «encertades prediccions sobre el clima». La primera celebració del Dia de la Marmota de Punxsutawney es va registrar el 1886.

Al segle V, els celtes creien que els animals tenien certs poders sobrenaturals entre l’equinocci d’hivern i el solstici de primavera, 40 dies després de Nadal i 40 dies abans de Pasqua, aproximadament el 2 de febrer.

De fet, al calendari litúrgic cristià, el 2 de febrer és la Festa de la Candelera o de la llum. Nombrosos refranys europeus parlen que, si en aquesta data hi ha un dia assolellat, s’ha d’esperar un llarg hivern.

Segons la tradició alemanya i francesa, quan les marmotes i els ossos sortien dels seus caus d’hivern massa aviat, s’espantaven de la seva pròpia ombra i tornaven a amagar-se durant quatre o sis setmanes. Per això la importància en la tradició que la marmota no vegi la seva ombra per vaticinar que queda poc hivern per endavant.