La Tiktoker argentina @fioreciminello_ ha decidit fer-se una rinoplàstia amb l'objectiu, assegura, de què els seus futurs fills tinguin el seu nou nas En un vídeo publicat a TikTok, la jove justificava el seu canvi estètic dient que, d'aquesta manera, els seus fills naixeran directament amb aquests nous atributs perquè això és la genètica, tot i que obvia que les cirurgies estètiques no alteren l'ADN.

El clip ha rebut més de 900 comentaris. I n'hi ha de tot tipus: hi ha hagut persones que li donaven la raó dient que "fer-se la rinoplàstia abans de quedar-se embarassada passa directament a la seva genètica" i això farà que "els fills segur que sortiran amb aquest nou nas". Tanmateix, la majoria dels comentaris han estat de rebuig i burla: "m'he tallat els cabells perquè quan neixin els meus fills també els tinguin curts"; "m'he tenyit de rossa perquè així naixeran rossos"; "m'he apuntat a classes d'anglès perquè els meus fills surtin bilingües"....

La tiktoker, que té més de 162 mil seguidors, ha decidit desactivar els comentaris del vídeo després de rebre múltiples crítiques.

La genètica es porta en l'ADN i aquest no es pot modificar, almenys de moment. Els trets físics d'una persona provenen de la unió dels cromosomes dels progenitors. Per tant, quan tu tinguis un fill o filla amb la teva parella, tindran els vostres gens. Totes les operacions estètiques que et puguis fer, no modifiquen els fragments del teu ADN. D'aquesta manera, la teoria de Fiore no és vàlida.