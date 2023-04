La crisi del coronavirus, la guerra a Ucraïna i, ara, la tercera Guerra Mundial: el vident conegut com a 'Nou Nostradamus' ha posat data exacta a l'inici del pròxim conflicte que podria implicar bona part dels països del món, com no succeïa des que les forces alemanyes es van rendir el 7 de maig de 1945.

Craig Hamilton-Parker és un autoproclamat profeta britànic, sobrenomenat per la premsa com a "profeta de la fatalitat" que va guanyar notorietat després de les prediccions encertades del Brexit, l'elecció de Donald Trump o la mort d'Isabel II. Pel seu elevat percentatge d'encerts, han saltat les alarmes en conèixer-se quan pronostica que començarà el següent conflicte mundial. Segons ha explicat al seu canal de YouTube, la III Guerra Mundial començarà aquest 2023 arran d'un accident a Taiwan: l'estat insular situat a 180 quilòmetres de la Xina i que sosté una complicada relació jurídica i diplomàtica amb el país nipó, que en els últims mesos s'ha tensat especialment. La col·lisió de dos avions o submarins a Taiwan seria el detonant de la pròxima guerra mundial i començaria aquest mateix any, segons ha revelat el 'Nou Nostradamus' a The Daily Star. Aquest possible accident seria l'espurna que faria esclatar el conflicte bèl·lic entre la Xina, Rússia i els països occidentals. "Fa temps que dic que tenim a prop un conflicte amb Taiwan. Crec que passarà alguna cosa aquest 2023. Crec que es produirà una col·lisió entre dos submarins, o dos avions. També podria ser que hi hagi algú que provoqui aquesta situació. Llavors, tot estarà fora de control", ha explicat Hamilton-Parker.