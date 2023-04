L'artista surienca Beth Rodergas i l'olesana Chanel Terrero han coincidit aquest dijous a Madrid en el concert que l'actual representant d'Espanya a Eurovisió 2023, Blanca Paloma, ha fet abans de posar rumb a Liverpool, on el pròxim 14 de maig tindrà lloc la 67a edició del festival europeu.

Les exrepresentats d’Eurovisió de la regió central (Riga 2003 i Torí 2022) van posar juntament amb la representant d'enguany al photocall de l’acte, on van intercanviar unes paraules en català. Era el primer cop que les dues catalanes coincidien, però «és com si ja ens coneguéssim» deien entre rialles. Paloma, que havia quedat al marge de la conversa va intervenir en valencià dient «eh, jo també parle».

Més de 130 mil visualitzacions en 24 hores

El còctel de llengües ha embriagat Twitter. «Súria, Elx i Olesa de Montserrat...Després diuen que la nostra llengua és minoritària» comentava un usuari en el vídeo original del moment icònic de les tres artistes. En menys de 24 hores el clip va arribar a acumular més de 130 mil reproduccions.

Súria, Elx i Olesa de Montserrat.

Després diuen que la nostra llengua és minoritaria. — Antoni (@leftclicking) 28 de abril de 2023

Un acte per presentar nous projectes

A banda de l'actuació de Blanca Paloma, durant l'acte organitzat per la delegació espanyola d'Eurovisió als cines Callao, Rodergas va aprofitar per presentar el documental Dime, historia de una canción (RTVE Play), en el qual relata la seva recoinciliació amb la cançó amb què va quedar vuitena al certamen europeu, ara fa 20 anys. La surienca va pujar a l'escenari per oferir una versió acústica del tema. També va aprofitar per dedicar unes paraules a Blanca Paloma, a qui li ha recomanat gaudir de l'experiènciar i obviar "el soroll extern" que genera el festival, especialment ara que existeixen les xarxes socials.