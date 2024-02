Per fi. Després d'un mes de gener en què s'esperaven nevades massives que no van arribar i amb temperatures impròpies d'aquestes alçades d'hivern, sembla que arriba el canvi tan esperat. Febrer també ha arrencat càlid (inclòs rècord a Barcelona) però la nova tendència és a tocar. L'anticicló està en els darrers moments i donarà entrada a unes borrasques acompanyades d'un riu atmosfèric (corrent d'aire carregat d'humitat) procedent d'aigües tropicals.

El jove home del temps Jorge Rey, en la seva última emissió en directe a Youtube feta aquest diumenge a la nit, té clar el temps que ens espera aquesta setmana de Carnaval. En una emissió en què Rei ha donat resposta a les preguntes dels seus seguidors, el jove ha avançat que “el temps serà molt inestable” i que arribaran “borrasques portents”. "L'anticicló desapareixerà i arribaran fortes borrasques", adverteix.

El dia D de l'arribada de l'aire humit i les borrasques serà dijous. Les pluges entraran per l'oest, però la borrasca "es retorçarà" i acabarà provocant precipitacions a zones fins ara castigades per la sequera, com Catalunya.

Les nevades també poden ser importants, així com el descens de les temperatures. Serà una baixada tèrmica que portarà els registres a valors normals a començaments de febrer. La principal característica d'aquest mes no serà tant el fred com la humitat.