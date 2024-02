Qui no recorda les actrius i els actors de televisió? Abans, eren tots una icona a seguir. Ara, hem passat de seguir icones televisives a seguir-ne a TikTok o Instagram. Però, no recordeu alguns nens i nenes mítics? No sols la televisió ens ha brindat aquestes icones; també ho han fet les marques, a través de l'embolcall o la capsa dels seus productes. Te'n recordes del nen que apareixia a les barretes Kinder? T'agradaria saber què ha estat d'ell? T'ho expliquem!

Josh Bateson tenia 11 anys quan va fer l'anunci de Kinder. El jove va fer l'anunci de les barretes de xocolata amb llet, molt famoses i desitjades, tant per grans com per petits. En Josh no sabia que es convertiria en una icona tan conegut arreu del planeta. Llavors, va començar a ser la nova imatge de la marca.

Què va fer en Josh després de l'anunci de Kinder?

La seva família i ell van decidir seguir amb la seva vida normal i no entrar en el món de la interpretació i la fama. Així doncs, posar-se a estudiar era el seu objectiu més immediat. A mesura que va anar creixent va seguir estudiant, fins a arribar a graduar-se en Política i Relacions Internacionals, a la Universitat de Loughborough, Londres.

La seva carrera com a model

Després de finalitzar els estudis universitaris, va decidir que tenia un bon perfil per treballar com a model. D'aquesta manera es va tornar a exposar al focus mediàtic, però d'una forma més discreta. Com podem veure en la imatge, les seves faccions encara continuen sent les mateixes, sols amb uns anys de més, però l'essència d'aquell nen, continua en Josh.

Per aconseguir fama en el món dels models, va decidir obrir-se un compte a Instagram on ja té més de 100.000 seguidors. A més, és un dels rostres estrella d'IMG Models de Londres. Aquesta agència és una de les més reconegudes en l'àmbit internacional de gestió de models.