Encara que cada vegada estan més és desús, les esqueles han estat històricament un dels mètodes més efectius per a comunicar la defunció d'una persona.

Durant anys han omplert pàgines de diaris amb la intenció d'informar de la mort d'una persona però també de la data, hora i lloc dels funerals.

L'habitual és que tinguin un text asèptic, amb el nom del finat i el dia de la seva mort, a més d'una successió de familiars més pròxims. Però a vegades l'enginy surt a relluir en tan sols unes línies.

Gent amb molt de sentit de l'humor i amb una filosofia poc habitual opta per acomiadar-se d'una manera original i més personal però igualment sentida.

"Devorador de fruita seca"

I és el que ha ocorregut aquest mateix dissabte a Santa Cruz de Tenerife. L'esquela de la defunció de Santiago Vara Herraiz no deixa lloc a dubtes i tal com resa el propi text: "Va viure i va morir com va voler"

Però aquestes paraules són només una mostra de l'afectuosa, divertida i sorprenent definició de l'home, que va morir aquest divendres 9 de febrer a l'Illa als 68 anys i que ha cridat l'atenció de tothom qui ho llegeix.

Es tracta, segons resa la mateixa publicació, del fundador del grup acrobàtic Los Varini. A continuació el text de l'esquela:

"Ha mort Santiago Vara Herraiz, fundador del grup acrobàtic 'Los Varini'. Llançador de cordes invisibles. Domador de colagalls, senyor de la muntanya. Accionista de Krüger. Campió d'escacs de casa seva, devorador de fruits secs. Procrastinador, ateu, marieta i anarquista. Obert de mires i més de cara. L'últim gran ceramista de Canàries, l'home que va poder ser gay. Compositor i únic intèrpret de la cançó 'El bichito Lele'. Bon pare, millor amant. Va viure i va morir com va voler. S'acomiaden d'ell la seva dona Chencha i els seus dos meravellosos fills Violeta i Miguel Vara".