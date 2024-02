La Fundació Espanyola d'Advocats Cristians ha denunciat davant el jutjat d'instrucció de Torrevieja als responsables de la desfilada de carnaval d'aquesta localitat en la qual van sortir diverses nenes vestides amb llenceria eròtica.

🔴 ÚLTIMA HORA | Iniciamos acciones legales contra los responsables del desfile de carnaval de Torrevieja pic.twitter.com/gB9nkWAnHa — Abogados Cristianosﻦ (@AbogadosCrist) 14 de febrero de 2024

Durant la rua del municipi, van desfilar diverses menors, amb una disfressa amb perruques, mugroneres, talons, vestits amb mitges i llenceria al costat d'emblemes com la bandera arc de Sant Martí del col·lectiu LGTBI o l'espanyola i la republicana.

En aquest sentit, les gairebé 70 persones de la comparsa desfilaven al costat d'una urna i diverses pancartes i banderes, com una crítica a la classe política en considerar que els candidats només anuncien millores en època electoral i després s'obliden.

Denúncia al jutjat

Les imatges de les menors desfilant amb aquesta disfressa en llenceria per Torrevieja va causar molta polèmica a les xarxes socials. Més enllà de la disputa virtual, Advocats Cristians va presentar una denúncia al jutjat en considerar que els organitzadors han comès un presumpte delicte d'utilització de menors per a espectacles exhibicionistes recollit en l'article 189 del Codi Penal. A més, demanen a la Fiscalia que valori si s'han pogut incórrer en altres delictes com l'abús de menors.

La comparsa, guanyadora d'un premi de 650 euros

Advocats Cristians sol·licita també que es retiri el premi de 650 euros concedit a la comparsa en la qual desfilaven les nenes, que va rebre el guardó per quedar en quarta posició en la modalitat de Disfressa.