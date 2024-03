Núria Picas va viure aquest dimarts un mal tràngol a la T1 de l'aeroport del Prat. Segons ha explicat la mateixa atleta manresana a les xarxes socials, mentre descarregava el seu equipatge, un home va aprofitar per sostreure una motxilla de l'interior del cotxe. Davant d'això, Picas va començar "una persecució digna de Hollywood" que va acabar amb el lladre reduït i "un final feliç".

Al voltant de 100.000 passatgers passen cada dia per l'aeroport de Barcelona. Persones que arriben, d'altres que marxen, corredisses per no fer tard i maletes que es passegen amunt i avall. Un espai ideal pels lladres que aprofiten les grans multituds per fer-se amb les pertinences de la gent. El que no comptava l'home d'ahir era que la motxilla que volia robar era d'una de les millors corredores d'ultres d'elit que, entre altres assoliments, s'ha fet amb l'Ultra Trail du Montblanc 170 K i s'ha coronat 5 cops a la Salomon Ultra Pirineu 100K.

Dins de la bossa que el lladre va agafar, l'atleta hi portava el passaport, les targetes de crèdit i el mòbil, pèrdues que haurien impedit a la corredora de trail agafar el vol cap a les Illes Lofoten, Noruega.

Tot i que Picas va recuperar la motxilla després de la persecució i va poder agafar el vol, ha mostrat la seva indignació a xarxes per l'actuació de la seguretat de l'aeroport amb el lladre: "L'han deixat campar lliurement en un tancar i obrir d'ulls".

Núria Picas va haver d'abandonar el passat dissabte la cursa The North Face Transgrancanaria 2024 al quilòmetre 40 per unes molèsties al genoll. Ara, està a Noruega, on la manresana passarà una setmana descobrint l'àrtic mentre fa esquí de muntanya.