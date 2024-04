Vídeo | Un seguidor ataca a fuetades un jugador a la Supercopa d'Aràbia Saudita

La Supercopa d'Aràbia Saudita ha deixat una imatge increïble: un aficionat molest per la derrota 4-1 de l'Al-Ittihad enfront de l'Al-Hilal es va discutir amb el davanter Abderrazak Hamdallah, qui va ser el que va marcar l'únic punt dels locals a l'Estadi Mohammed Bin Zayed, a Abu Dhabi i el va fuetejar.

Com han recollit les xarxes socials, un home situat a la primera fila increpava a un Hamdallah que no es va prendre res bé les seves paraules. El jugador, ampolla en mà, va respondre llançant-li un doll d'aigua. La discussió va pujar de to i de manera inversemblant, l'aficionat va treure un fuet i va atacar el davanter marroquí, qui va intentar reaccionar i abalançar-se sobre el seguidor, responent a l'agressió.

Davant això, la seguretat i els mateixos companys d'equip d'Hamdallah el van contenir, evitant que l'enfrontament pugés més de to, mentre l'aficionat era expulsat del camp, no sense deixar més insults amb els futbolistes.