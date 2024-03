Mor una persona en un xoc frontal entre dos turismes a la C-25 a Sant Sadurní d’Osormort

Una persona ha mort en un accident entre dos cotxes a la C-25 a Sant Sadurní d'Osmort, a Osona. Per causes que encara s’estan investigant, s’ha produït una col·lisió frontal entre dos turismes. Segons ha confirmat el Servei Català de Trànsit a Regió7, l'accident s'ha produït en un tram en obres on no hi havia mitjana.

Com a conseqüència de l’accident, ha mort el conductor d’un dels turismes. També han resultat ferides menys greus dues persones més, que han traslladat a l’Hospital de Vic. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 06.38 h.

Arran de la incidència, s’han activat quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Pel que fa a la incidència viària, la via s’ha tallat del tot la circulació i, posteriorment, s’ha donat pas alternatiu.