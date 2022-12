El Govern habilitarà aparcaments d'intercanvi modal, coneguts com a 'park&ride', amb més de 300 de places a les estacions de Rodalies de Manresa i Martorell i a la dels FGC d'Igualada, segons han explicat aquest divendres el Departament de Territori i l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) en la presentació d'un projecte que també s'estendrà a 79 estacions de tren i autobús i a 88 municipis més de la demarcació de Barcelona. Entre aquests, també n'hi ha la previsió d'habilitar 'park&ride' (aparca i munta) d'entre 35 i 100 places a les estacions de Manresa-Alta, Abrera, Sant Vicenç de Castellet, Sant Vicenç-Castellgalí, Olesa, Piera, Capellades, Martorell-Central, la Pobla i Sant Esteve Sesrovires.

En total, la Generalitat habilitarà 14.677 noves places a tot Catalunya. Seran pàrquings per a vehicles privats (cotxes, motocicletes, bicis, i patinets elèctrics), on també s'oferiran altres serveis com punts de recollida de paqueteria o de recàrrega de vehicles. Ara com ara, hi ha 13.000 places funcionant i l'objectiu és arribar a 26.000 el 2030. Territori i l'ATM han confirmat que els estacionaments seran de pagament, tot i que amb bonificacions pels usuaris del transport públic.

Una tarifa gairebé gratuïta per qui faci servir el tren o l'autobús

Sobre el cost de les tarifes, el director de l'ATM, Pere Torres, ha afirmat que el preu està encara per concretar, però que la idea és que sigui "dissuasiu" per aquells que no utilitzen el transport públic. En paraules de Torres, el cost serà "més elevat" pels que, un cop aparcats, no canviïn al tren o l'autobús, i "gairebé gratuït" pels usuaris de la xarxa ferroviària i d'autobusos.

Segons ha confirmat Torres, l'accés als 'park&ride' es farà compatible amb la T-mobilitat, i, en aquest sentit, l'ATM està estudiant fórmules per integrar les tarifes d'estacionament als abonaments del sistema tarifari integrat.

Per ara, els 'park&ride' s'ubicaran en 81 municipis de la regió metropolitana de Barcelona. Tanmateix, queden excloses les estacions situades a la conurbació central de Barcelona, atès que la "filosofia" del projecte és que "la majoria del trajecte es faci en transport públic". També han quedat fora els espais d'aparcament vinculats als ferris que atraquen als ports i l'aparcament de l'Aeroport del Prat, donat que es consideren destinats a un "ús concret", i els situats a la via pública.

On s'ubicaran els 'park&ride'

Segons ha detallat Territori, els 102 aparcaments intermodals es distribuiran en 10 estacions d'autobús, 28 estacions de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i 64 en estacions de Renfe.

41 punts d’intercanvi modal principal, amb més de 300 places cadascun:

FGC: Igualada, Les Fonts, Martorell-Enllaç, Quatre Camins, Rubí Centre, Sant Boi de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Quirze del Vallès, Santa Coloma de Cervelló. Renfe: Blanes, Calafell, Calella, Cardedeu, Castellbisbal, Castelldefels, Cerdanyola-Universitat, Cubelles, Cunit, el Prat de Llobregat, el Vendrell, Gavà, Gelida, Granollers Centre, Llinars del Vallès, Manresa, Martorell, Mataró, Mollet-Sant Fost, Montcada Bifurcació, Montgat, Montgat Nord, Montmeló, Santa Maria de Palautordera, Sabadell Sud, Sant Celoni, Sant Cugat del Vallès, Sant Sadurní d’Anoia, Sant Vicenç de Calders, Terrassa Oest, Viladecans, Vilanova i la Geltrú.

35 punts d’intercanvi modal secundari, amb entre 100 i 300 places cadascun:

FGC: Abrera, Colònia Güell, Hospital General, Manresa-Alta, Martorell-Central, Molí Nou-Ciutat Cooperativa, Olesa de Montserrat, Pallejà, Sant Esteve Sesrovires, Valldoreix, Volpelleres. Renfe: Arenys de Mar, Balenyà-Tona-Seva, Barberà del Vallès, Caldes d’Estrac, Centelles, Cerdanyola del Vallès, el Masnou, Granollers-Canovelles, Gualba, l’Arboç, Lavern-Subirats, les Franqueses-Granollers Nord, Mollet-Santa Rosa, Montcada-Ripollet, Parets del Vallès, Premià de Mar, Rubí, Sant Andreu de Llavaneres, Sitges, Terrassa Est, Tordera, Torelló, Vic, Viladecavalls, Vilassar de Mar.

26 punts d’intercanvi modal complementari, amb menys de 100 places cadascun:

Estacions d’autobús interurbà: Premià de Dalt, La Palma de Cervelló, Vallirana, Alella, Bigues i Riells, Lliçà d’Amunt, Caldes de Montbui, Palau Solità i Plegamans, Cervelló, Polinyà. FGC: Les Planes, Sant Vicenç-Castellgalí, Baixador de Vallvidrera, Capellades, la Beguda, Mira-Sol, Piera, la Pobla de Claramunt. Renfe: Balenyà-Els Hostalets, el Papiol, Hostalric, les Franqueses del Vallès, Maçanet-Massanes, Manlleu, Riells i Viabrea-Breda, Sant Vicenç de Castellet.

Independentment de l'operador ferroviari, tots els aparcaments estaran regits per un model uniforme, amb característiques i preus iguals.

Més enllà del model 'park&ride', el Govern i l'ATM volem implementar un model de 'park&service', és a dir, crear espais "dinàmics" que incorporin altres serveis de mobilitat (lloguer de bicicletes o de vehicles compartits), restauració o logística de mercaderies, segons han detallat durant la presentació del pla d'aparcaments.

El projecte presentat aquest divendres s'emmarca dins el Pla director urbanístic (PDU) dels aparcaments d'intercanvi modal entre el vehicle privat i el transport públic a l'àmbit del sistema tarifari integrat de l'ATM de Barcelona, un document d'estudi i planejament urbanístic dels estacionaments que es va començar a formular el 2018 i que, finalment, ha quedat aprovat.