Els batlles de Castellgalí i la Molsosa són els més veterans d’entre els aspirants a revalidar el càrrec

El socialista Cristòfol Gimeno, de Castellgalí, i Marià Torra (Junts), de la Molsosa, són els dos alcaldes de les comarques centrals més veterans d’entre tots els que optaran a la reelecció el 28 de maig. Van assumir el càrrec el 1999 i si guanyen, encetaran el seu setè mandat consecutiu al capdavant dels seus respectius ajuntaments.

Actualment, tant Gimeno com Torra ja figuren entre els alcaldes més antics al territori, però n’hi ha dos que encara ho són més, tot i que deixaran el càrrec al final d’aquest mandat. Joan Tor, governa a Gisclareny des del 1991, la qual cosa el converteix en el més veterà de tots. De fet, quan plegui haurà sumat un total de 36 anys com a alcalde, perquè ja ho va ser en la primera legislatura de l’era democràtica, entre el 1979 i el 1983, aleshores com a independent. Després d’un parèntesi de 8 anys, el 1991 va tornar a ser alcalde i s’ha mantingut en el càrrec fins ara, algunes etapes també en com a independent i en altres com a representant de CiU (actualment Junts per Gisclareny), en el municipi més petit de Catalunya, que funciona amb un consell obert. Joan Tor es retira, i es dona el cas que ara optarà a l’alcaldia la seva filla Queralt Tor, que es presenta per ERC.

L’altre pas al costat entre els més veterans el farà Josep Costa, que haurà estat l’alcalde de Junts a Santa Maria de Merlès durant els darrers 28 anys. De cara a les eleccions del 28-M es presenta com a suplent a la candidatura de Compromís Municipal-CM (vinculada a Junts).

Els actuals alcaldes de Rubió (Francesc Miquel Archela (Junts), i de Gaià, Enric Armengou (Junts), també ho són dels del 1999, igual com Gimeno i Torra, però tampoc no continuaran.

La resta d’alcaldes de les comarques centrals que opten a la reelecció van assumir el càrrec després del canvi de segle. D’aquests, Joan Miguel, de Monistrol de Montserrat; Josep Parera, de la Llacuna; Antoni Casanovas, d’Arsèguel; i Josep Marquès, de Cabó, són els més antics i ara aspiraran al seu sisè mandat tenint en compte que van assumir el càrrec el 2003. Tanmateix, el gruix dels batlles que volen repetir van arribar a l’alcaldia dels seus respectius ajuntaments a partir del 2011.