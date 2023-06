L’ANC consultarà a les seves bases si ha de promoure l’abstenció

L‘Assemblea Nacional Catalana (ANC) consultarà les seves bases aquest cap de setmana sobre l’abstenció i el vot nul a les eleccions del 23-J. Aquesta consulta s’emmarca dins del Full de ruta, aprovat recentment. L’aposta de la direcció de l’entitat sobiranista queda reflectida en la pregunta formulada als socis: «Estàs d’acord que a les eleccions espanyoles del 23 de juliol l’Assemblea promogui l’abstenció activa i el vot nul polític, amb la papereta del sí a la independència del Primer d’Octubre?». L’ANC defensa aquesta opció «davant la incapacitat dels partits independentistes per formar un front comú de bloqueig a Madrid». El Consell per la República, que també flirtejava amb l’abstenció, finalment va fer dimarts una crida a anar a votar «per bloquejar una investidura».

Josep Emili Puig, coordinador de l’ANC al Bages i al Moianès, diu no tenir clar encara quina serà la seva opció. D’una banda, apunta que «a Madrid no hi hem d’anar a fer res. No és el nostre parlament. Només s’hi ha de ser per fer-hi actuacions testimonials, una protesta contínua, no per anar a jugar als pactes i els diàlegs»; de l’altra, reflexiona que «amb el vot nul et pots quedar molt descansat, però tampoc no soluciones res». Puig diu dubtar «si numèricament l’abstenció afavoreix els petits. No sé si ens interessa que el PP o el PSOE guanyin més vots o que ho facin els petits com Vox».

Per al coordinador comarcal de l’assemblea, la idea de com pitjor, millor pot ser idònia en ocasions. «Quan va guanyar el PP semblava que ens seria bo, però després la cosa va anar com a va anar. No n’hem sabut treure el profit. Només si Espanya s’enfonsés ho podríem aprofitar».

Per a Puig, els «beneficis» que s’han obtingut de la negociació entre ERC i el Govern cal matisar-los. «Des d’un punt de vista de les persones, ha valgut la pena, perquè han sortit de la presó, però no des del punt de vista del procés independentista, perquè té contrapartides negatives. Cal continuar la lluita», conclou Puig.

Jordi Corrons, vicepresident de la delegació Bages-Moianès d’Òmnium, té un altre parer: «El dret a votat va costar molt d’aconseguir, i no sé si l’abstenció és el millor camí. Les conseqüències de no tenir representació a les institucions, i l’Estat, encara que no m’agradi, n’és una, poden ser nefastes. Entenc que la gent estigui cansada, però cal continuar treballant per la independència i allunyar la ultradreta, encara que ara també en tinguem de catalana». «L’abstenció no és una bona estratègia», afegeix, «i si hem de donar un toc d’atenció als partits independentistes hi ha altres opcions: el carrer sempre hi és, sempre el tenim i ja hi hem fet saber la nostra opinió».