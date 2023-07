La Catalunya Central obre la campanya amb poques opcions de ser representada a les Corts

En les posicions més destacades figuren el socialista Ferran Verdejo (número 10 per Barcelona), el republicà Oriol Batlló (10 per Barcelona) i Clàudia Cots (7 per Junts). El PSC va obtenir en les últimes generals, el 2019, 8 representants a la demarcació de Barcelona, ERC en va obtenir 7 i Junts, 4. Les previsions demoscòpiques apunten que el PSC podria enfilar-se dels 12 fins als 16 o 18 escons a Catalunya, segons el CEO, fet que donaria moltes opcions al cap de files dels socialistes a Cardona. Segons el mateix sondeig, ERC podria baixar dels 13 actuals fins als 8 o 10, amb la qual cosa l’alcalde de Collsuspina ho tindria impossible, mentre que en el cas de Cots, el CEO n’hi dona entre 7 i 9 (una forquilla a l’entorn dels 8 actuals), un resultat que deixaria sense gairebé opcions la manresana. Per Junts, el Baix Nord podria tenir representació amb el martorellenc Eduard Pujol, número 3 de la llista per Barcelona.

A partir d’aquests noms, la resta esdevenen figurants de les eleccions, en situar-se en posicions allunyades de les que donaran opcions a tenir seient al Congrés. Així, ERC presenta en el número 32 la igualadina Carolina Telechea, que en la legislatura que s’acaba va entrar al Congrés com a número 2 dels republicans. A la llista de Junts també figura l’exregidora de l’Ajuntament de Manresa Rosa Maria Ortega en el número 23, mentre que la CUP, a la qual els sondejos donen entre 0 i 2 diputats, presenta a la llista per Barcelona els exregidors de Manresa Jordi Masdeu (número 9) i Gemma Boix (30). Vox ha situat en el número 12 la regidor a Manresa Immaculada Cervilla, mentre que per al Senat figuren com a suplents la socialista de Sant Joan Elia Tortolero; l’alcalde republicà de Fonollosa i president del Consell del Bages Eloi Hernández i la moianesa Montse Girbau.

Correus obre 100 oficines dissabte per facilitar el vot avançat

Correus obrirà aquest dissabte 8 de juliol gairebé 100 oficines a Catalunya per «agilitzar» el vot per correu de 9 hores a 14 hores. 33 seran a la ciutat de Barcelona i la resta als municipis on hi ha un major número de documentacions electorals sol·licitades. L’empresa pública assegura, a través d’un comunicat, que contractarà els efectius «que siguin necessaris» per garantir aquest sistema de vot per a les eleccions del 23-J. «Si fos necessari, superant els 12.000 efectius que han proposat les organitzacions sindicals», afegeix. El vot per correu es pot sol·licitar fins al 13 de juliol inclòs, via web o a les oficines, i es pot dipositar fins al 20 de juliol.

Tenint en compte l’alt número de sol·licituds, Correus ja ha demanat als ciutadans que votin per correu a les eleccions del 23-J que no esperin a «última hora» per dipositar el seu vot.

Els enviaments amb la documentació electoral, que comprèn el certificat d’inscripció en el cens, sobres i paperetes de totes les candidatures, s’estan fent des del 3 de juliol. El carter fa fins a dos intents d’entrega de la documentació en mà al destinatari.