Correus obrirà aquest dissabte 8 de juliol tres oficines a tres capitals de comarca de la regió central - Manresa, Igualada i Puigcerdà- per «agilitzar» el vot per correu per a les eleccions generals del 23-J. En el conjunt de Catalunya, l'empresa pública obrirà 100 oficines de 9 hores a 14 hores. 33 seran a la ciutat de Barcelona i la resta als municipis on hi ha un major número de documentacions electorals sol·licitades. Correus assegura, a través d’un comunicat, que contractarà els efectius «que siguin necessaris» per garantir aquest sistema de vot per a les eleccions del 23-J. «Si fos necessari, superant els 12.000 efectius que han proposat les organitzacions sindicals», afegeix.

Terminis de sol·licitud i presentació El vot per correu es pot sol·licitar fins al 13 de juliol inclòs, via web o a les oficines, i es pot dipositar fins al 20 de juliol. Tenint en compte l’alt número de sol·licituds, Correus ja ha demanat als ciutadans que votin per correu a les eleccions del 23-J que no esperin a «última hora» per dipositar el seu vot. Els ciutadans i ciutadanes que ho hagin sol·licitat podran lliurar el seu vot per correu fins dijous que ve 20 de juliol en qualsevol oficina de Correus. Els enviaments amb la documentació electoral, que comprèn el certificat d’inscripció en el cens, sobres i paperetes de totes les candidatures, s’estan fent des del 3 de juliol. El carter fa fins a dos intents d’entrega de la documentació en mà al destinatari. e.l.a. Barcelona